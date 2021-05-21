比特幣企3.9萬美元水平 道期向好
2021年05月21日 16:16
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美匯指數報89.83；港匯低見7.7646；離岸人民幣(CNH)報6.4368；美元兌日圓報108.65；歐元企1.2217，英鎊處1.4188。金價報1,877美元。布油報64.9美元，紐油報62.05美元。比特幣處3.9萬美元水平。道指期貨升56點。
●市後關注點
-21:45 美國5月製造業採購經理指數(PMI)
-22:00 美國4月二手樓銷售
●港股好淡角力，恒生指數收報28,458點，升8點或0.03%。國企指數收報10,702點，升59點或0.56%；科技指數收報8,025點，升109點或1.38%。主板成交1,519億港元。騰訊業績遜預期，股價跌穿600元，收報588.5，跌3.36%。https://bit.ly/3ywkSVg
-京東物流傳以每股40.36元定價，接近招股價下限。
-券商對騰訊控股最新評級及目標價一覽。https://bit.ly/3u5nQfN
●滬綜指全日跌20點，創業板指本周漲2.6%。https://bit.ly/3yDitrQ
●加拿大退休基金上年度投資回報20.4%，史上最強。
●歐央行或更早「收水」，市場斥聯儲局落後大勢。
●美聯儲局部分官員料未來數次會議將討論「收水」。
●睇錯市？「股神」巴菲特可能後悔減持銀行股...
●大量現金搵出路！美國聯儲局逆回購操作規模激增。
●日本4月整體消費物價指數按年跌0.4%。
●疫情仍然嚴峻，近70%日企冀東京奧運取消或延期。
●南韓5月首20日出口飆53%，汽車及石化產品外銷倍增。
●疫情所困！台金管會下禁令，近2,000場股東會延期舉行。
●周小川：別將數碼人幣開發與人幣國際化過度聯繫。
●網信辦斥105款App違規收集個人信息，百度快手有份。
●今年首4月港破產申請增71%至2,626宗，強制清盤呈請飆逾倍。
●鴨脷洲逸南首推50伙，入場費427萬起。