歐冠昇下周一起出任港交所CEO　基本年薪1000萬元

歐冠昇亦於下周一起獲委任為港交所董事會當然成員。作為集團行政總裁，他亦出任港交所董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員、聯交所主板及GEM上市委員會當然成員，及上市政策小組成員，並將獲委任為港交所若干附屬公司的董事。任期將與其出任港交所集團行政總裁的任期相同。

根據其與港交所簽訂的受聘合約之條款，歐氏的報酬待遇包括基本年薪1,000萬港元。他亦合資格收取由薪酬委員會建議並經董事會批准的酌情表現花紅及股份獎授。歐氏同時會收取酌情表現花紅及股份獎授、其他福利、公積金等。此外，亦會根據僱員股份獎勵計劃獲得21.1756萬股港交所股份，將於授出日期後第一年及第二年平分兩次授予，以補償他於前任僱主任職期間所得到但未獲授予的長期獎勵的損失。以港交所周五(21日)收市報453.6元計，此批股份價值約9,605.25萬元。

歐冠昇於2013至2020年出任摩根大通亞太區首席執行官，以及於2014年6月至2020年3月出任J.P. Morgan Securities(Asia Pacific)董事期間，曾出現三項監管事項，涉及內部監控缺失、未披露財務權益及違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。不過，上述三件事件未有令他遭受任何監管機構處分或調查。