港府將推虛擬資產服務發牌制　初期僅限專業投資者參與

香港政府去年11月開始就建立虛擬資產服務提供者發牌制度展開諮詢，諮詢總結文件於周五公布，文件指大多數意見支持應為虛擬資產交易所制定發牌制度。財經事務及庫務局表示，會根據諮詢總結，着手《打擊洗錢條例》修訂條例草案，目標是在2021-22立法年度把草案提交立法會審議。

在建立虛擬資產服務提供者發牌制度方面，當局指虛擬資產行業屬新興行業，牽涉風險較傳統金融市場為高，認為至少在發牌制度的初期，規定虛擬資產交易所只可向專業投資者提供服務，確保投資者獲得適度保障，香港證監會繼續留意市場情況，待日後市場更趨成熟時再檢討 。

目前而言，會確保發牌制度具足夠彈性，以便在有需要時可將虛擬資產交易所以外的其他虛擬資產活動納入規管。不過，鑑於有市場意見傾向容許非本地成立的公司參與規管制度，同時考慮到有必要確保持牌虛擬資產服務提供者與香港有足夠的連繫使證監會能有效作出監督及執法，平衡相關考慮後會調整建議，容許在其他地方成立但在香港根據《公司條例》註冊的公司申請虛擬資產交易所牌照。

財庫局亦建議，自發牌制度實施後提供180日過渡期，以協助有興趣的人士提交申請。