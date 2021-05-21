中國加徵三款油品關稅　料進一步主導原油市場

外媒報道，英國石油(BP)統計顯示，中國是2019年全球最大原油進口國，該年每日輸入1,019萬桶，遠超美國，亦超越印度、日本相加。另指，中國正計劃調整稅收，或引發連鎖反應，擴大中國於石油市場的主導地位，促使加工商增加原油進口、提高煉油廠產能。

消息指，中國將於6月中旬開始將徵收瀝青混合料、輕循環油、混合芳香烴的進口關稅，通常用於製造低品質燃料或供煉油廠加工。由於成本將會更高，中國買家已在尋找合適原油作為替代品。

因預期中國的石油採購狂潮將會持續，中東及俄羅斯原油的現貨價差已升至1個多月高位，而杜拜原油價差也有所上升。交易員稱，新關稅表明大量進口瀝青混合料和輕循環油對加工商而言不再便宜，將迫使他們購買其他類型的原油，或者迫使煉油廠找到產油率更高的原油。

貿易商稱，造意味着一些中國煉油廠可能需要提高產率，以增加原油供應、生產燃料，例如用於國內或出口的柴油和燃料油。

中國政府數據顯示，中國進口的輕循環石油於4月激增至創紀錄的200萬噸以上，去年同期為136萬噸，大部分來自南韓、日本精煉廠。而徵收關稅後，原本為中國瀝青原料主要供應國的馬來西亞，恐面臨失去訂單，中國可能增加伊拉克、哥倫比亞、厄瓜多爾入口。

分析指，該項稅收的最大影響是整體的原油需求、煉油活動將由亞洲其他地區轉移到中國。