克魯格曼指比特幣是騙局　對無意參與的人毫不重要

近期比特幣(Bitcoin)及其他虛擬貨幣價格暴升暴跌，成為市場焦點，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)因應讀者要求，由經濟學家角度剖析事件。

他指，比特幣於2009年就面世了，是規模最大、歷史最久的虛擬貨幣；目前號稱能以比特幣買樓、買車，繳交帳單及從事商業投資等等。

惟克魯格曼指，12年過去了，比特幣等虛擬貨幣「在日常經濟活動中幾乎沒有扮演任何角色」，唯一聽說用來當作付款媒介、而非投機炒作時，幾乎都和非法活動有關，類如洗錢或向黑客交贖金。

在IT領域，12年有如光年那麼久，加密幣若是實用，早就似蘋果公司2010年推出的iPad、或2012年開始被採用的Zoom視訊會議軟件、或2009年推出的Venmo行動支付服務般，融入民眾日常生活；否則，可能只顯示該技術沒甚麼前途，已被放棄。

克魯格曼說，一般守法民眾未予以採用，不是因為虛擬貨幣提倡者不夠努力，事實上他們已投入可觀的時間及心力，尋求開發出某種「殺手級應用」，讓普羅大眾能於日常生活中採用比特幣、乙太幣(Ethereum)或其他虛擬貨幣。但他表示自己參與不計其數的虛擬貨幣及區塊鏈相關會議，詢問虛擬貨幣技術「到底想解決甚麼問題？甚麼事非得需要虛擬貨幣，不能用其他更便宜好用的技術？ 」，卻始終未得到明確答覆。

然而，投資者卻持續花大錢買進虛擬貨幣。原因顯然是虛擬貨幣價格持續上漲，讓早期投資人賺幅驚人，於是吸引一批又一批新的投資者投入。

克魯格曼表示，聽起來像是投機泡沫，甚至可說是「龐氏騙局」，能撐得了這麼多年還沒垮，所依仗的就是「傑出的話術 」。

他的結論是：比特幣與其虛擬貨幣親戚至今從未獲得實質意義的經濟地位，至於其價格是高是低，對不玩虛擬貨幣遊戲的人一點也不重要。