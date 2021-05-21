新盤UPDATES：樓市氣氛熾熱引發搶客戰

發展商推盤攻勢未見減慢，港島區再有全新項目開價參與搶客戰，料最快月底正式開售。而啟德發展區內項目亦落實第2輪銷售安排，並將首度發售全區面積最細的開放式連花園單位。

鴨脷洲逸南首推50伙 入場費427萬起

港島新盤連環登場。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，鴨脷洲新盤逸南首張價單推出50伙，為開放式至一房間隔，折實售價逾427.6萬至逾671.91萬港元，呎價22,990至27,381元；折實平均呎價25,228元。

他指出，首批單位中有33伙折實售價低於500萬元，是次開價相當吸引，較心目中價錢折讓1%至2%，發展商提供最高85%一按。明日起開放示範單位，預計周日開始收票，最快5月底至6月初開售。

資料顯示，香港仔黃竹坑站晉環於4月推出首張價單共160伙，間隔一至三房不等，實用面積383至937方呎，折實平均呎價29,689元，折實售價由1,146.1萬至2,867萬元，呎價介乎27,005至34,131元。

中原陳永傑：逸南開價吸引 首批單位可一Q清枱

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，鴨脷洲新盤逸南開價吸引，入場費僅約427萬港元，料屬近3年港島區新盤最低，加上發展商提供高成數一按，可吸納收租客，日後呎租料達50至55元，首批單位可望一Q清枱。

他估計，5月一手成交量可達2,500宗，6月亦有沙田兩個大型新盤等推售，下月一手交投預計亦可達2,500宗。

美聯料逸南投資買家比例高達一半

鴨脷洲逸南公布開價，美聯住宅部行政總裁布少明表示，項目入場費具競爭力，而且物業鄰近港鐵利東站，相信可吸引上車客入市。他估計，物業日後呎租可達70至75元，租金回報率逾3厘，投資買家比例或高達一半。

THE HENLEY I下周二推售96伙 入場費573萬

該盤今批推售單位的實用面積介乎186至889方呎，包括首度推出區內最細的開放式連花園特色戶，而整體折實平均呎價約29,322元，折實售價由573.13萬至3,066.69萬元，呎價介乎24,442至35,824元。

柏傲莊III最快下周上載首張價單 至少涉179伙

售價方面，黃表示定價取向求價求量，推售速度會跟隨市場步伐，亦會參考同系列的第二期項目售價，加上今次項目是最後一期大圍站上蓋住宅項目，只餘800多伙，故首張價單將為以市價發售，並形容是「收藏價」。

戶型方面，今次項目全期共有892伙，包括96伙一房配開放式廚房戶，實用面積285至359方呎；229伙兩房配開放式廚房戶，實用面積419至477方呎；106伙兩房單位，實用面積472至534方呎；55伙三房一套戶，實用面積659至746方呎；226伙三房一套配儲物房單位，實用面積726至847方呎；127伙四房一套配工作間單位，實用面積945至1,022方呎；45伙四房兩套配工作間單位，實用面積1,210至1,676方呎；以及8伙頂層四房特色天台戶，實用面積1,022至1,695方呎。

項目展銷廳及示範單位將設於荃灣愉景新城，共設3個示範單位，分別為三房裝修和清水單位及四房清水單位。至於樓價方面，黃料下半年樓價會穩步上升，全年升幅可達5%至8%。

旺角千望首度錄得交易告吹個案

屯門帝御系列單日沽5伙 頂層戶呎價1.94萬元

上車新盤保持熱銷。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列，今日(5月21日)連沽至少5個單位，其中帝御‧嵐天佔3伙，包括第6座18樓單位05，實用面積324方呎，天台面積299方呎，成交價628.8萬元，呎價19,407元。