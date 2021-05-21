人民幣隨時升值！內地嚴防經濟滯脹　商品齊漲或近尾聲

近日內地政府密集式強調要阻止商品漲價引發通脹升溫，有分析直言，因這已對經濟增長前景構成實質威脅！誠然，內地非常依賴資源進口，近日尤其鐵礦石及銅作為工業必需品不斷加價，勢必推高內地通脹。更重要的是，由於原材料過於昂貴，已影響了實體經濟活動，甚至導致企業停工停產、寧蝕訂金也要退單，預示經濟由「脹」走向「滯」，故政府亦不得不連環出手打壓商品價格。

市場憂慮內地經濟增長追不上物價，形成「滯脹」困局，即打工仔荷包縮水。除了國務院多番警示要壓價外，人民銀行上海總部調查研究部主任呂進中表示，大宗商品價格於中、長期上漲的趨勢已定型，內地必須採取措施應對輸入性通脹壓力，建議當局堅持穩健的貨幣政策，增強匯率彈性，人民幣要適當升值來對抗。他認為，與以往不同，當疫情過後，由之前全球放水所引發的貨幣流通速度會回升，引發通脹風險急升溫，加上內地面對人口老化，其需求會從實物商品轉向服務，也會加速通脹上揚。

面對政策壓力，鐵礦石期貨價格周五(21日)續跌4.66%，報每噸191.6美元；於英國倫交所(LME)買賣的銅價亦曾失守每噸一萬美元大關，低見9,884.5美元。國際油價則在連跌多日後反彈，紐約期油曾升1.74%，報每桶66.1美元；布蘭特期油升1.52%，高見66.1美元，後市仍受制伊朗核談判進展。有報道指，中國作為全球最大原油進口國，將調整部分油品的稅收，令其更能主導原油市場。貴金屬則未見有太大炒作，現貨金價窄幅上落，周五曾升0.16%，高見每安士1,880.22美元；現貨白銀亦升0.29%，高見27.814美元。

太平洋證券分析師陳曦認為，本輪大宗商品價格上漲的根源，是美國財政刺激導致的耐用品消費增速遠遠高於正常水平、海外疫情導致商品供應不足，以及槓桿資金炒作所致。他認為，中央政府強調金融穩定，故不會因抗通脹而收緊貨幣政策，國務院亦會將重點放在如何加大金融支持實體經濟力度，而不是市場擔憂的提高利率、讓實體經濟雪上加霜。

他續解釋，中央早已注意到商品漲價所導致的輸入式通脹，惟由於今年4月之前經濟仍在復甦，尚可容忍通脹稍高，踏入5月，商品價格持續昂貴已導致停工停產，並「已不是少數現象」，經濟增速亦由「脹」轉「滯」，才逼使政府採取行動。值得注意的是，由於內地在銅、鋼鐵等使用量皆佔全球50%以上，若大宗商品價格已漲到實體經濟及政策層面難以接受的水平，那麼本輪大宗商品上漲，是存在提前結束的可能。