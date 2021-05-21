二手市旺　太古城兩房戶1185萬沽

鰂魚涌太古城二手交投持續增多，兩房則王再錄承接，減價65萬元，即以1,185萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城5月暫錄34宗買賣，按月同期顯著上升，其中南山閣高層B室，實用面積582方呎，兩房間隔，屬屋苑則王，原業主叫價約1,250萬元，議價後以1,185萬元成交，實用呎價約20,361元。

●筲箕灣形薈2座低層B室，實用面積353方呎，一房間隔，外區客以月租16,000元租入，實用呎租約45.3元，業主於2017年3月以792.58萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.4厘。

●小西灣藍灣半島3座中層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望球場海景及遠山景，獲買家以868萬元買入，實用呎價約19,077元，新買家區內客。

●小西灣藍灣半島9座低層G室，實用面積約653方呎，套三房連儲物室間隔，望球場景及海景，放盤約3個半月，至近日1,120萬元成交，實用呎價約17,152元，屋苑現時有約80個單位放售，入場費由兩房單位的835萬元起。

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九龍區

●將軍澳公屋寶林邨寶仁樓高層1室，實用面積381方呎，望山景，單位於上月放盤，未補價第二市場開價280萬元，累減58.2萬元，減幅20.8%，獲區外綠表買家以221.8萬元承接，實用呎價約5,822元，原業主於2016年以約51萬元購入，持貨5年至今轉售，帳面獲利170.8萬元，單位升值約3.3倍。

●將軍澳居屋寶盈花園5月暫錄3宗買賣，其中5座低層G室，望內園景，兩房間隔，實用面積約484方呎，未補價第二市場以約550萬元放盤約2個月，獲區內客接洽，議價後減價約35萬元，減幅約6%，以約515萬元綠表價成交，實用呎價約10,640元。

●九龍灣德福花園C座高層6室，實用面積538方呎，兩房間隔，外區租客睇樓1星期後，決定承接自用，成交價700萬元，實用呎價約13,011元。

●新蒲崗譽‧港灣7座低層D室，實用面積約626方呎，三房間隔，以1,300萬元沽出，實用呎價約20,767元，原業主於2012年12月以約735萬元購入，持貨9年轉手帳面獲利約565萬元，物業升值近76.9%。

●啟德嘉匯5座低層A室，三房間隔，望園景，實用面積約725方呎，以約28,000元放租兩個月後，終以27,000元租出，實用呎租約37.2元，新租客為外區家庭客，睇樓1次即決定承租。

●樂富居屋富強苑B座中層5室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，已補價自由市場開價655萬元，減價22萬元或3.4%，最終以633萬元易手，實用呎價約15,786元。

●奧運站柏景灣6座高層D室，實用面積756方呎，套三房間隔，望園景，以1,814萬元成交，實用呎價23,995元，原業主於2001年7月以441萬元購入，持貨近20年至今沽售，帳面獲利1,373萬元，單位期內升值逾3倍。

●西南九龍君滙港3座中低層B室，兩房間隔，實用面積約474方呎，原業主以約1,030萬元放盤1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約35萬元，以約995萬元成交，實用呎價約20,992元。

●長沙灣喜韻5月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約16,540元，單位為1座低層D室，實用面積519方呎，大兩房間隔，4月開價908萬元，月初調整至879萬元，最終累降48萬元，以860萬元成交，實用呎價16,570元，新買家為同區家長客。

●荔枝角美孚新邨5月暫錄24宗買賣，平均實用呎價13,636元，其中5期蘭秀道18號高層C室，單位實用面積614方呎，原則大兩房間隔，享內園景，最初開價900萬元，最終以878萬元易手，實用呎價14,300元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●東涌藍天海岸4期水藍‧天岸1座頂層連天台單位，實用面積約539方呎，兩房間隔，外望享機場海景，近日以910萬元獲承接，實用呎價約16,883元，現時屋苑有約37個放盤，入場費由798萬元起。

●馬灣珀麗灣兩日錄5宗買賣，5月累錄21宗，將破上月全月22宗，該盤13座中層F室，實用面積531方呎，兩房間隔，叫價650萬元，放盤5天，輕微減價7萬元，獲同屋苑租客以643萬元承接，實用呎價約12,109元。

●青衣居屋偉景花3座高層B室，實用面積約550方呎，兩房間隔，望內園景，近日以已補價自由市場價715萬元獲承接，實用呎價約13,000元，原業主在2009年5月以約199萬元已補地價購入，持貨至今約12年，轉手帳面獲利約516萬元，物業升值約2.6倍。

●荃灣海濱花園4月錄得22宗成交，5月暫錄9宗成交，包括11座中層E室，實用面積576方呎，三房間隔，享海景，叫價750萬元，減價10萬元，以740萬元成交，實用呎價12,847元，新買家為用家。

●荃灣荃景花園12座低層G室，實用面積約380方呎，兩房間隔，望樓景，叫價580萬元放盤，經議價後減價12萬元或約2.1%，新近以568萬元沽出，實用呎價約14,947元，屋苑目前有約26個二手盤，兩房單位最低入場費由590萬元起。

●屯門時代廣場C座中層11室，實用面積325方呎，兩房間隔，早前叫價509萬元放售，吸引投資客洽商承接，雙方輕微議價後終以498萬元成交，實用呎價約15,323元，原業主於2017年8月以約385萬元購入，轉手帳面獲利約113萬元，期間物業升值近29.4%。

●屯門居屋悅湖山莊2座低層J室，實用面積484方呎，兩房一廳間隔，區內客由於正等待收樓，需覓六個月的短租盤作暫住之用，考慮熟悉該區環境以及單位鄰近待收樓的物業，決定以11,500元即睇即租，實用呎租約23.8元。

●屯門大興花園1期2座高層A室，實用面積428方呎，兩房兩廳間隔，新買家為外區上車客，見原業主有議價空間，累減12萬元，終以548萬即睇即買，實用呎價約12,804元。

●屯門慧豐園3座高層B室，實用面積646方呎，套三房間隔，日前獲區內換樓客垂青，決定以778萬購入自用，實用呎價約12,043元。

●天水圍嘉湖山莊5月累錄40宗買賣，超4月同期32宗，屋苑景湖居11座高層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，新近以690萬元交吉形式沽出，實用呎價10,952元，原業主於1997年5月以340萬元買入，現轉手帳面獲利350萬元，單位24年間升值約1倍。

●元朗怡豐花園B座低層1室，實用面積約329方呎，兩房間隔，早前於區內物色心儀單位，考慮不久，零議價下承接上址，涉資528萬元成交，實用呎價約16,049元，原業主於2018年4月以約450萬元購入，是次轉手帳面賺約78萬元，物業升值約17.3%。

●粉嶺碧湖花園5月暫錄約3宗買賣，屋苑7座中層B室，實用面積441方呎，兩房間隔，以556萬元獲承接，實用呎價12,608元，原業主則於2009年以125萬元購入，持貨12年帳面獲利431萬元離場，單位升值約3.4倍。

●粉嶺逸峯5月暫錄約3宗買賣，包括5座中層D室，實用面積614方呎，套三房間隔，開價約925萬元，議價後以910萬元獲承接，實用呎價約14,821元。

●沙田第一城5月暫錄約30宗買賣，較上月同期錄約26宗增加，平均實用呎價約17,156元，該盤44座中層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以565萬元易手，實用呎價約19,894元。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座中層室，實用面積約540方呎，兩房間隔，外望海景，近日以928萬元沽出，實用呎價約17,185元，原業主於2017年4月以約824萬元購入，持貨約4年帳面獲利約104萬元，物業升值約13%。

●馬鞍山居屋錦英苑錦雅閣高層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，望山景，於已補價自由市場開價505萬元，放盤1個月，減價7萬元或1.4%，獲買家以498萬元承接，實用呎價約12,419元。

●馬鞍山迎海1座中層E室，實用面積798方呎，套三房及工人套房間隔，日前以1,320萬元易手，實用呎價16,541元，原業主於2014年以1,047萬元購入單位，持貨7年帳面獲利273萬元離場，單位升值約26%。

●馬鞍山新港城Q座低層2室，實用面積337方呎，兩房間隔，望園景，原先開價610萬元，放盤兩個月，調整至560萬元獲買家承接，減幅約8%，實用呎價約16,617元，原業主早於1997年5月以238萬元購入，持貨24年帳面獲利322萬元，期內升值1.4倍。

●西貢松濤軒雙號屋，四房雙套間隔，連天台，望山景，原先叫價2,600萬元，累減350萬元，減幅13.5%，終以2,250萬元沽售，外籍原業主於2004年5月以650萬元購入，持貨17