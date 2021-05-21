PMI數據強勁道指升260點　英偉達漲4%

經濟數據表現強勁，連帶美股亦有反彈。道指早段升261點，報34,345點；標指升0.49%或20點，報4,179點；納指升0.23%或13,567點。港股夜期牛皮，現跌21點，報28,315點；低水143點。

美國5月製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的60.5點升至61.5點，為2009年10月以來最高，有別於市場預期降至60.2點，同期服務業PMI更由前一個月的64.7點急升至70.1點，帶動綜合PMI由前一個月的63.5點升至68.1點。

晶片商英偉達宣布股份一拆四，股價早段漲4.09%至608.43美元。維珍銀河升逾4%，報20.6美元，公司早前宣布其VSS Unity飛船即將試飛。

【21︰41】虛擬貨幣以至商品價格和科技股喘穩，美股周五(21日)早段繼續做好，道指早段升289點，至34,373點；標指升25點，至4,184點；以科技股為主的納指升81點，至13,616點。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭周四重申，應開始討論縮減買債，「溫和」地減少刺激或是明智之舉。不過，分析指出，聯儲局持有逾5萬億美元美債，即使開始減少買債，影響力仍不容忽視。由於預期當局會繼續將到期債券回籠資金再投資，將繼續為債市提供支持。

個股方面，晶片商英偉達宣布股份一拆四，股價早段漲4.09%至608.43美元。

鞋履及服裝零售商Foot Locker上季每股盈利1.96美元，遠勝市場預期的1.09美元，同店銷售勁升80.3%，股價早段漲1.57%至60.64美元。

周四上市的瑞典燕麥奶製造商Oatly收市漲逾18%後，周五早段續漲8.22%至21.86美元。

經營North Face等品牌的VF Corp上季純利8,950萬美元，按年虧轉盈，但經調整後每股盈利26美仙，遜預期，股價早段挫5.68%至80美元。