騰訊績弱遭大行削目標價　惟長線仍看好

麥格理發布研究報告，將騰訊目標價由778元下調至719元，惟保留「跑贏大市」評級。該行表示，自去年第四季以來，公司的員工總數顯著增加，故對其成本增長不感意外，加上有部分關聯公司市佔率下降，預計第二季盈利可能會較弱，同時考慮到公司擴大投資計劃，故將今明兩年每股盈利預測分別下調3%及7%。

騰訊早前表示，會將今年的部分增量利潤，用於投資企業服務、遊戲及短視頻業務，其中有較大的資金會用於人才招聘。券商大和表示，公司最新的投資策略影響深遠，其於高質量遊戲、工業互聯網等已布局多年，對於相關領域的信心也日漸增強；其舉動亦反映出雲計算業務與短視頻即將商業化，預計最早於明年實現。

瑞信亦將其目標價由800元下調至750元，維持「跑贏大市」評級。該行表示，由於騰訊要擴大投資，延後將業務變現，短期內市場對其股價預測會下降，但這不影響其遊戲產品研發的長遠潛力，以及微信生態系統變現所帶來的增長。然而，針對加大投資可能導致利潤受壓，瑞信亦將騰訊今明兩年盈利預測削減4%及5%。

作為騰訊「現金牛」的手遊業務上季收入增長放緩。建銀國際認為，這是由於去年疫情期間的高收入基數所致，整體而言該業務收入仍維持強勁增長，預測今年增幅達17%，主要受《英雄聯盟》手遊等重點產品所帶動。