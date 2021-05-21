比特幣狂瀉一成　內地政府再開腔提全面封殺

中國政府周周五(21日)揚言打擊虛擬貨幣挖礦！比特幣(Bitcoin)價格再度暴跌一成，報36,699.18美元。經常評比特幣為騙局的諾貝爾經濟學獎得主家克魯曼(Paul Krugman)，也在其專欄中應讀者要求，從經濟學家的角度，剖析比特幣亂象背後的成因。

國務院金融穩定發展委員會召開第51次會議，會議要求堅決防控金融風險，堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，降低信用風險，強化平台企業金融活動監管，更要打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。

近期加密貨幣市場大幅波動，引起市場關注。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼說，比特幣在2009年就問世了，是規模最大、歷史也最久的加密幣；加密幣顧名思義採用難以破解的加密金鑰確立所有權鏈，讓持有者「有權利 … 持有那些代幣」，今日號稱能用比特幣買房子、車子、繳帳單、從事商業投資等等。

但克魯曼指出，事實上，12年過去了，比特幣等加密幣「在平日經濟活動中幾乎沒有扮演任何角色」，唯一聽說用來當作付款媒介、而非投機炒作的時候，幾乎都與非法活動有關，像是洗錢或向駭客支付贖金。

在資訊科技(IT)領域，12年有如光年那麼久，加密幣若是實用，早該像蘋果2010年推出的iPad平板電腦、或2012年開始被採用的Zoom視訊會議軟體、或2009年推出的Venmo行動支付服務那般，如今已融入民眾日常生活；否則，可能只顯示這種技術沒什麼前途，已被放棄。

克魯曼指出，一般守法民眾未予以採用，倒不是因為加密幣倡議者努力不夠，事實上，他們已投入可觀的時間和心力，尋求開發出某種「殺手級應用」，讓普羅大眾終能在日常生活中採用比特幣、乙太幣(Ethereum)或其他加密幣。但他參與不計其數的加密幣和區塊鏈相關會議，詢問加密幣技術「到底想解決什麼問題？什麼事非得需要加密幣，不能用其他更便宜好用的技術？ 」，卻始終未得到明確答覆。

然而，投資人卻持續花大錢買進這些「似乎毫無用處」的數位資產。原因顯然是加密幣價格持續上漲，合計市值一度超過2兆美元——比美國企業擁有的智慧財產總值的一半還要高。加密幣行情扶搖直上，讓早期投資人賺翻天，於是吸引一批又一批新的投資人投入。

克魯曼表示，這聽起來就像是投機泡沫，甚至可說是「龐氏騙局」(Ponzi scheme)，能撐得了這麼多年還沒垮，憑仗的就是「傑出的話術 」。

一，加密幣鼓吹者擅長用艱澀難懂的科技術語，說服自己和別人相信這是「一種革命性的新技術」。然而，區塊鏈其實就資訊科技標準來看，已顯得老態龍鍾，至今卻還找不到任何令人信服的用途。

二，自由主義者宣稱，政府發行的法定貨幣沒有黃金這類實物支撐，總有一天會崩潰。然而，英國90年前就放棄金本位制，英鎊現在還不是好好的？

那麼，根據以上種種理由，即可斷定加密幣很快就會步向崩潰嗎？克魯曼搖頭。

克魯曼說，他對加密幣存疑，但不會一口咬定崩盤在即。使他持保留態度的理由，是即使像黃金這種不能孳息的資產，長久以來仍備受珍視。他指出，黃金遭遇的問題和比特幣大同小異：可能被民眾視為金錢，卻欠缺實用貨幣所具有的特質：不能實際用於交易(不然你試試拿金條買車看看)， 購買力也極不穩定。

早在1924年，英國經濟學家凱因斯(John Maynard Keynes)就形容金本位制是「蠻荒遺跡」，克魯曼認為凱因斯沒錯，只是黃金有股神秘的魅力，致使黃金價值歷久不衰。同理，可以想見，可能會有一、兩種加密幣有辦法延年益壽。

但這種展望也不確定。一來，世界多國政府警覺到加密幣遭惡徒用來為非作歹，很可能嚴加取締，而他們不曾過問黃金交易；二來，加密幣快速繁衍，愈來愈族繁不及備載，這可能妨礙其中任一種加密幣達到類似黃金的地位——在人們心目中近乎神聖不可侵犯。

克魯曼的結論是：比特幣與其加密幣親戚至今從未獲致具實質意義的經濟地位，至於其價格是高是低，對不玩加密遊戲的人一點也不重要。