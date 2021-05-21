【產經評論】中美金融戰鬥法　禁虛幣一舉多得

全球虛擬貨幣「一哥」比特幣自去年9月以來瘋狂炒高逾5倍，市值膨脹，泡沫白熱化，已是路人皆見。近日傳來中國揚言禁止金融機構和支付機構開展虛擬貨幣業務，內蒙古更全面清理關停虛幣「挖礦」項目，消息令比特幣以至整個幣圈風聲鶴唳，連帶股市亦見震盪。時值國際大宗商品期貨價格大漲，牽動通脹壓力，中國此舉既可避免虛幣狂潮傳導風險至金融體系，亦可藉此打擊商品炒風，更可為擴大數碼人民幣應用鋪平道路，一挫美方銳氣，可謂是應對中美爭霸的戰略一步。

近年比特幣投資大行其道，背後涉及區塊鏈技術，由於中國早着先機，掌握了發展上的優勢，起初是樂見其成，皆因人民幣在傳統國際貨幣領域上，暫時難以撼動美元地位；反之，趁近年美國財政及貨幣政策雙雙步入窮途，美元信用四面楚歌之際，「借風使船」推起比特幣，使之成為挑戰美元的「金融武器」，借力打力，更省力見效。

之不過，過去大半年，比特幣炒作的瘋狂程度絕對超出預期，大量新興虛幣如以太幣、狗狗幣等更成為後起之「秀」，除了因疫下全球央行大量放水，市場流動性嚴重氾濫，傳統資產回報觸頂，更多資金在缺乏出路下選擇冒險投資之外，美資對沖基金及大戶操控虛幣流動性，出口術推波助瀾，在虛幣市場興風作浪，謀取巨利，也是原因。

當愈來愈多跨國巨企、機構投資者涉足虛幣投資，更多華爾街金融機構因應市場需求，投其所好開發相關產品，加上美國新進「女股神」經常吹噓，連同電動車公司特斯拉（Tesla）舵手馬斯克不務正業大發「幣」夢，形勢就與之前不同了，皆因整個幣圈開始變得「美國化」，讓單憑比特幣取締美元之機漸失！

中國選擇此時出手，一則以防虛幣炒風失控，最終傳導風險至自身金融體系；二則也正好能為數碼人民幣更廣泛推廣使用去除雜音，鋪平官方數碼貨幣的道路；三則時值近期大宗商品期貨價格愈炒愈烈，令通脹預期急速升溫，如今可藉此打擊比特幣炒風，讓整個市場的槓桿下降，資金在補倉填數下，間接會沽出其他資產，以收大宗商品市場降溫之效。故見近日除了虛擬貨幣市場大幅震盪之外，大宗商品期貨亦急速回吐，各地資源股也爆發小股災。

這次中國毅然出招，亦是向世界說明，面對危及國家利益的挑戰，中國絕對可以說「不」，一聲令下，足以令市場整頓，肅靜降溫。美國放任比特幣等虛幣投機倒把不敢作為，中國敢為！事實上，見到比特幣近日大跌，美股亦為之震盪，也許此舉較中國沽美債更具殺傷力，成本也相對極低。

誠然，中國在區塊鏈技術上領先美國，推動數碼人民幣試驗計劃亦見順利，當本土市場做出成績，有望成為全球數碼貨幣發展的典範，就不再需要倚靠虛幣。反觀美國，凡事不思進取，只管食老本，諉過於人，放任問題，在這場中美金融戰上絕非穩勝。中國只要繼續做好風險防範，同時積極推陳出新，最終會為人民幣和中國資產贏得更大的市場，美元則如溫水煮蛙式沒落。