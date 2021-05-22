東方日報B1：世紀季檢揭盅　藍籌3新貴全數中資

在3隻恒指新貴之中，比亞迪的權重為0.98%、碧桂園服務為0.97%、信義光能為0.46%。參考截至4月底數據顯示，被動式追蹤恒指的交易買賣產品資產管理達217億美元(約1,692.6億港元)，意味3隻新藍籌分別可以吸引16.58億元、16.41億元及7.78億元的資金。

耀才證券研究部總監植耀輝直言，季檢結果與預期有頗大落差，尤其是納入信義光能，相信該公司股價短期將受惠。雖然比亞迪常為「染藍」心水股之一，但同時入選國指則有一定驚喜，堪稱為今次季檢贏家；碧桂園服務本身屬「眾望所歸」之選，故料對股價刺激有限。

多隻中資科技股大熱倒灶無緣進身藍籌之列，植氏相信，恒指公司現階段不想恒指的科技概念過重，並提醒部分落選「佳麗」股價已趁勢率先炒上，料下周一或有顯著回吐風險。

富昌證券聯席董事譚朗蔚則認為，今年首季科技股的監管陰霾重重，更拖累主要指數表現，因此，不排除恒指公司暫時「斬腳趾避沙蟲」。另一方面，在藍籌的權重愈趨攤薄之下，市場不會對基金追貨存有太大的憧憬。