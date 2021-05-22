東方日報B1：世紀季檢揭盅 藍籌3新貴全數中資
2021年05月22日 00:21
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恒生指數公司周五收市後公布「世紀季檢」。
恒生指數公司周五(21日)收市後公布「世紀季檢」，一如市場預期，恒指成分股只增無減，由55隻增加至58隻，雖然較預估的5隻以上為少，但已為1969年11月推出恒指以來最大規模改革揭開序幕！今批藍籌新貴名單全數由中資公司所包攬，除了納入比亞迪股份(01211)及碧桂園服務(06098)之外，信義光能(00968)分屬「爆冷」，比亞迪更同時入選國企指數，所有變動將於下月7日起生效。
恒指公司今年3月公布改革結果，表明目標於2022年中前將恒指成分股數目增至80隻，最終數目固定為100隻。另一改革重點是將所有恒指成分股權重上限劃一為8%，以改善恒指權重集中的情況，故友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)及滙豐控股(00005)均要「減磅」，前兩者的權重分別由原本10.24%及9.38%，雙雙降至8%；滙控由8.4%縮減至7.89%。
在3隻恒指新貴之中，比亞迪的權重為0.98%、碧桂園服務為0.97%、信義光能為0.46%。參考截至4月底數據顯示，被動式追蹤恒指的交易買賣產品資產管理達217億美元(約1,692.6億港元)，意味3隻新藍籌分別可以吸引16.58億元、16.41億元及7.78億元的資金。
耀才證券研究部總監植耀輝直言，季檢結果與預期有頗大落差，尤其是納入信義光能，相信該公司股價短期將受惠。雖然比亞迪常為「染藍」心水股之一，但同時入選國指則有一定驚喜，堪稱為今次季檢贏家；碧桂園服務本身屬「眾望所歸」之選，故料對股價刺激有限。
多隻中資科技股大熱倒灶無緣進身藍籌之列，植氏相信，恒指公司現階段不想恒指的科技概念過重，並提醒部分落選「佳麗」股價已趁勢率先炒上，料下周一或有顯著回吐風險。
富昌證券聯席董事譚朗蔚則認為，今年首季科技股的監管陰霾重重，更拖累主要指數表現，因此，不排除恒指公司暫時「斬腳趾避沙蟲」。另一方面，在藍籌的權重愈趨攤薄之下，市場不會對基金追貨存有太大的憧憬。
恒生科技指數成分股亦由31隻降至30隻，當中新加入汽車之家(02518)及今年3月底上市、俗稱B站的嗶哩嗶哩(09626)；卻剔除中興通訊(00763)、鴻騰精密科技(06088)及祖龍娛樂(09990)。
同於今年上市的半新股包括醫渡科技(02158)、心通醫療(02160)、汽車之家及諾輝健康(06606)則獲納入恒生綜合指數，成分股增至506隻。換言之，該4隻股份有機會獲納入互聯互通，可望讓「北水」加持買賣。