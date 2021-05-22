南岸被追債共近6億　旗下資產遭出售

南岸集團( 00577 )(前稱十三集團)周五(21日)晚披露，於上周四(13日)收到債主Wise Park Business Limited的追債信，要求償還本金連利息逾5.92億元的逾期款項。因公司未能如債主要求在上周五(14日)償還該筆款項，旗下全資附屬公司The 13 Hotel(BVI)Limited於本周二(18日)被債主出售。事件或令公司頓失主要收入來源，前景堪憂。

根據公告，該筆逾期款項包括超過5.19億元違約款項，以及自去年12月2日起累積的違約利息逾7,373.75萬元。債主以1.5億元向第三方出售The 13 Hotel(BVI)Limited的押記股份，並將出售所得的款項用作清償逾期款項，以及進一步要求南岸集團「在未來5天內」支付扣除上述出售所得款項後的逾期款項淨餘額(加進一步累計利息)，否則債主將對公司展開法律程序而不另行發出通知。

公司表示，截至周五止，並無收到任何清盤呈請，並將繼續盡最大努力嘗試與Wise Park進行談判。可是失去了The 13(BVI)Limited後，公司極有可能同時失去保華建業集團有限公司。

翻查資料，截至去年9月底止的上半財年，保華建業為南岸集團賺取溢利1.56億元，是主要收入來源之一，惟南岸過去8年勢累蝕逾100億元。公司股份下周一(24日)復牌。