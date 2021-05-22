美股道指收市升123點　科技股拖累納指下挫

大型科技股先升後偏軟，美國股市周五(21日)個別發展，道指收報34,207點，升123點或0.36%；標指收報4,155點，跌3點或0.08%；納指收報13,470點，跌64點或0.48%。

合稱FAANG的五大科技股，即Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Netflix和Alphabet全線向下，跌幅介乎0.47%至1.48%。

晶片商英偉達宣布股份一拆四，股價全日升2.6%；同業英特爾和AMD分別收市上漲0.23%和下跌1.14%。

社交媒體Snapchat母公司Snap Inc將會收購擴增實境(AR)螢幕供應商WaveOptics，作價將超過5億美元，Snap股價收跌0.63%。

數據方面，美國5月製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的60.5點升至61.5點，為2009年10月以來最高，有別於市場預期降至60.2點，同期服務業PMI更由前一個月的64.7點急升至70.1點，帶動綜合PMI由前一個月的63.5點升至68.1點。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭周四(20日)重申，應開始討論縮減買債，「溫和」地減少刺激或是明智之舉。

不過，分析指出，聯儲局持有逾5萬億美元美債，即使開始減少買債，影響力仍不容忽視。由於預期當局會繼續將到期債券回籠資金再投資，將繼續為債市提供支持。

總貼全周，道指、標指、納指分別累跌0.51%、跌0.43%、升0.31%。