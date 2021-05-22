美國消毒搓手液爆滯銷！6個月價格暴跌9成

自新冠肺炎疫情爆發以來，消毒搓手液成為其中一種防疫必備品，但隨着美國疫情好轉，曾經供不應求的消毒搓手液如今竟乏人問津，多到賣不掉要劈價求售。

外媒報道，消毒搓手液內含可殺菌的酒精成分，保存期限通常約兩年。美國零售商正尋求該產品到期前消化庫存，並騰出商店貨架和倉庫空間，以擺放更加熱賣的其他商品。

報道指，美國阿拉巴馬州和喬治亞州雜貨連鎖店Piggly Wiggly的負責人表示，正推出消毒搓手液「買一送三」特價活動，因為消毒搓手液在今年稍早幾乎滯銷。在羅德島州，美國折扣商店Ocean State Job Lot對購買10美元消毒搓手液的顧客，提供價值10美元的禮品卡，而且消毒搓手液已打了五折。

另有一些零售商正轉向網上拍賣網站銷售，以消化過多庫存。批發產品拍賣平台Liquidity Services主管稱，目標百貨、Staples和其他獨立業者正在使用其Liquidation網上銷售平台，銷售以箱和貨架計算的消毒搓手液。

該主管直言，原來價值1美元消毒搓手液的價格如今已跌至2至3美仙，轉售價格在6個月多來暴跌9成。

事實上，此前美國民眾在疫情升溫時瘋搶消毒搓手液，造成全美各地商店大缺貨。為趕上需求，各大超市向外國業者購買庫存，甚至尋求釀酒廠等業者協助，首度挪用其他產線來生產消毒搓手液。

如今，在更多美國人接種疫苗且新增確診病例下降之際，衛生官員在近幾個月說，新冠肺炎病毒會藉由空氣傳播，因此消毒劑的防護力不及口罩和社交距離措施，重創消毒搓手液銷售。

根據NielsenIQ的資料，截至5月8日止的當周，消毒搓手液的銷售較去年同期銳減80%至920萬美元。