鄺紫珊：健康醫護股有望追落後

新冠肺炎疫情雖然尚未完全結束，但歐洲及美國等地的疫苗覆蓋率持續擴大，市場估算目前英國及美國將在8月中有機會實現群體免疫，歐洲則有機會在10月中實現，故為經濟重啟提供強心針，並為有關重啟動力提供支持。

隨着疫苗接種沒間斷，政策面繼續放寬，讓有助生物科技醫療產業的企業盈利能力，加上部分地區疫情仍持續嚴重及持續，故相信疫苗及醫藥有關題材的股份將持續受關注，加上全球人口老化對醫療需求的增加，以及具長遠的需求，建議可考慮將生物科技有關的股份及基金納入中長線的資產配置中。

根據標普500企業最近公布的首季財報顯示，當中逾80%企業盈利是優於市場預期，並高於長期與過去4個季度的平均水平，而平均盈利優於預期的幅度也高達兩成多。從季度財報反映，企業盈利預估持續向上修正，其中市場估算美股的首季盈利增長將可達50%，而全年預計盈利增長可超過30%；從剛已公布的健康護理類股財報中，有85%盈利是超出預期，而高於預期的幅度逾10%，並以醫療檢測股份的表現最佳。

最近多類資產價格大幅震盪，生物科技醫療類股表現都相對抗跌。美國食品藥物管理局今年以來已核准19項新藥，數量超過去年同期，顯示整體生物醫療產業及新藥研發動力強勁，加上題材多元化，以及企業併購活動增加，對於生技醫療類股表現仍相對有利，後市表現不能看淡，可持續關注與相關藥物研發、免疫療法、基因療法、AI精準醫療及微創手術等題材。

健康醫護類股於過去1年在美股大升期間表現相對落後，未來有望成為資金繼續吹捧的投資類別，加上有關股份也受惠經濟重啟及政策的支持，故後市表現仍可看好。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊