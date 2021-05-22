陳鳳珠：內房企隱憂多　前景反覆

新經濟股經過一輪調整後，個別股份於低位開始吸引資金流入，帶動港股收復10天線，惟目前恒指的50天線跌穿100天線，技術走勢轉弱，料100天線由支持位變成阻力。內地日前公布的4月份經濟數據增速普遍差過市場預期，或可舒緩內地收水的憂慮，而人民銀行繼續維持市場的資金流動性合理充裕，料可進一步支持港股氣氛。

國統局數據顯示，4月份內地70大中城市新建商品住宅銷售價格漲幅整體擴大，按年上升4.8%，連續67個月上漲，而按月升幅亦擴大至0.6%。一線城市的新建商品住宅銷售價格按年上升5.8%，二手住宅銷售價格按年上升11.3%。而今年首4個月，內地商品房銷售額按年增加68.2%至5.4萬億元人民幣，當中住宅銷售額按年增長73.2%，反映內地樓市剛性需求強勁，樓價仍然穩中上升。

雖然內地房企的4月銷售額普遍按年錄得雙位數增長，但內地於2016年實施限價措施後，導致地價上升速度較樓價快，而毛利較低的項目於近年逐步入帳，因此行業利潤空間或收窄。另外，內地今年實施「集中供地」後，內房企業的資金需求增加，由於房企需要於多個城市集中拿地，故支付的土地出讓金較高。

近日部分房企先後發行票據，以作債務再融資，儘管內房的融資平均利率下降，但中小房企的融資依然較難及成本較高。

至於國統局表示今年首4個月，全國房地產開發投資按年增加21.6%至4萬億元人民幣，預期內房企業將繼續加大投資開發。

早前財政部、全國人大常委會預算工委、住房城鄉建設部、稅務總局的4個部委召開房地產稅改革試點工作座談會，令市場再度擔心房地產稅或於短期內出台。不過，房地產稅的出台仍要考慮多項因素，如徵稅目的及稅率等，一旦徵收房地產稅，對樓價及樓市成交的影響仍是未知之數，因此預期內地將會小心釐訂房地產稅的細則。鑑於內房板塊受政策的影響較多，料行業走勢仍然反覆。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士)