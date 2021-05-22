1周10大驚奇：比2008年雷曼事件更大的危機將至？

2021年轉眼間已到了五窮月最後一周，上周提及過，5月26日是「超級滿月兼月全食」，往績乃不祥之兆，同時回看今年開局首周，提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，直至上周應驗了，本周更上演虛擬貨幣「幣災」！後市又有甚麼訊號？一切小心！

【1、「商品大王」羅傑斯警告：比雷曼事件更大的危機將至...】

美國以無限量寬救市，政府財赤不斷擴大；多國陷入實質負利率；虛擬貨幣獲熱炒，全球市場已變得愈來愈失控無序。外媒引述有「商品大王」之稱的羅傑斯(Jim Rogers)本周警告，一場比2008年雷曼事件更大的危機將至！

羅傑斯指出，從2019年開始他就不斷警告，一個遠超過2008年雷曼事件的巨大危機即將到來。他認為，危機這個東西就像滾雪球，在爆發前這顆雪球已經在一個長長的斜坡上滾了很長一段時間。與雷曼危機爆發前相比，現在的全球經濟正是「終結開始的時刻」，各種徵兆已在眼前。

首先，在拉脫維亞銀行破產早已不是甚麼新聞；印度、土耳其及印尼等國的財政困境也人盡皆知；歐洲經濟火車頭--德國的情況也不妙。德意志銀行正面臨嚴重的經營危機，累積過多高風險金融衍生品資產，到2018年底總額竟然高達50萬億美元，相當於當年美國GDP的2.5倍。如此大體量的金融機構一旦破產，衝擊全球經濟的威力將不遜於雷曼事件。

表面上，美國經濟增長頗為強勁，自2008年雷曼危機後已持續了10多年的經濟繁榮期，如此長又如此好的市場榮景，過去從未發生過。羅傑斯認為，當市場被樂觀沖昏頭腦，遇到一些危機端倪就會辯稱「這次不一樣」。若多數投資者都這樣認為，意味市場已陷入瘋狂狀態。

他認為，美國這次問題出在「負債」。2008年美國聯儲局資產負債表規模為9,000億美元。十餘年後的今日，卻已膨脹至7.8萬億美元，差距7倍以上。他指出，當一個國家拚命負債的時候，意味這個社會存在極為深刻、且不易解決的結構性問題，而現在正是付出代價的時候。例如擁有芝加哥的伊利諾伊州是總人口近1,300萬人的大洲，卻長期被地方債務餘額暴增所困，瀕臨破產邊緣。為了解決財政問題，該州甚至讓大麻、運動賭博合法化，拍賣珍藏許久的名家畫作，仍不足以填氹。若像伊利諾伊州種大州發生財政破產，波及效應將不可小覷，就算引發骨牌效應，也不是令人意外的結果。

惹大的「債務雪球」仍不停滾動，然而現在許多國家繼續日夜開鈔機印銀紙。他慨嘆人的本性是「好了傷疤忘疼痛」，人們永遠都會再一次被相同的石頭絆倒。

【2、小心！通脹4%會成為市場好淡關鍵點】

隨着全球陸續接種新冠肺炎疫苗，經濟復甦到來，但伴隨着通脹升溫。綜觀歷史，通脹過高或過低都不利經濟發展，那麼對於市場而言，甚麼才是合適水平？外媒專欄作家James Mackintosh指出，4%的通脹將會成為市場好淡關鍵點。

他指出，當低通脹低升高通常有利股票，例如從1%上升到2%，意味通縮風險正下降，有利股價走勢。在通脹處於低位時，由於伴隨經濟不景氣，因此，市場往往對經濟變化特別敏感。

他表示，經濟復甦刺激通脹也有利股市，聯儲局在這個階段也很樂意忽略通脹，因經濟增長正是政府想要的，但當通脹進一步上升，壓縮到股票報酬率時，4%通脹將成為關鍵點。據統計自1957年標指創立以來，美國曾有9次通脹高於4%，這其中的8次，股市在3個月後下跌，只有2005年突破4%又隨即回落，因而未影響大市表現。

特別需要注意的是，1987年通脹超過4%後不久，股票的極端上漲就以崩潰收場。而2007年的泡沫主要源自大宗原材料、房屋和債務，而非股票，但大市崩潰時通脹也超過4%，隨後演變為金融危機。

他稱，現階段幾乎所有股票都很昂貴，更糟糕的是，美國市場正由對債息非常敏感的增長股所主導，因此若債息迅速走升，股市可能會進一步下跌。通脹上揚時，價值股往往優於大市，但若聯儲局採取行動抑制通脹，市場也將遭受沉重打擊。目前投資者最大希望便是聯儲局維持寬鬆政策，通脹也自行緩和。

【3、對沖基金大佬警告：聯儲局若暗示提前「收水」 美股恐瀉20%】

事實上，美國通脹超預期，為聯儲局提早「收水」構成壓力。本周有對沖基金大佬警告，若聯儲局暗示今年稍後時間將結束貨幣寬鬆政策，美股有可能大跌20%。

對沖基金Satori Fund創辦人Dan Niles表示，美國通脹急升，再加上全球其他央行已經取消寬鬆貨幣政策，可能會促使聯儲局提前取消寬鬆政策。不過，Niles認為，若食品價格、能源價格、住房價格持續上漲，聯儲局將別無選擇，可能需要在今年夏天暗示放緩每月1,200億美元的買債速度。

Niles又指出，包含加拿大及英國等如今全球其他經濟體，其央行已表明將退出疫情期間實行的寬鬆貨幣政策，間接迫使聯儲局加快採取行動，預期美國股市將因此出現10%至20%的調整。

目前聯儲局每月購買1,200億美元的債券，並表示將持續以此速度買債，直至實現就業和通脹目標取得實質性進展為止。聯儲局主席鮑威爾曾表示，要取得實質性的進展還需要一段時間。然而，美國4月份的消費者物價指數按年升4.2%，創下自2008年以來最大通脹增幅。

【4、疫情衝擊供應鏈 美通脹確實可能加快】

美國真的會提前「收水」？導火線恐是亞太區！新冠肺炎疫情過去幾周在日本、南韓、台灣及越南等亞洲主要製造業經濟體爆發，可能再度衝擊全球供應鏈，導致美國的通脹加快上升。

管理顧問公司IMA Asia執行董事Richard Martin本周表示，隨着全球2大經濟體--美國及中國需求激增，推動去年至今的東亞經濟體生產價格快速上漲。然而，全球供應鏈中的任何「小故障」，例如亞洲各地關鍵生產基地關閉，都可能導致通脹大幅上升，這本質上會影響美國與中國的物價。據報，越南已暫時關閉北江市4處工業區，而台灣半導體巨企鴻海在其中3處設有廠房。

Martin認為，今年底聯儲局將不得不加息，將較他們原先預期還要早。他指出，撇除亞洲經濟體的疫情危機，美國製造業也將讓通脹加速攀升。美國總統拜登的2.25萬億美元基建案最終若通過，將提高製造業需求，並且會非常迅速地推高物價。

值得留意的是，市場近期擔心通脹加快，會促使美國聯儲局提前加息。儘管聯儲局此前表示，通脹壓力僅為暫時現象，將維持寬鬆貨幣政策，但周三(19日)公布的4月聯儲局會議紀錄暗示，在即將舉行的會議上開始討論調整買債計劃可能是合適。

【5、阿根廷遏通脹 暫停肉類出口30天】

事實上，全球萬物齊漲未了，無論是「死物」的晶片、鋼銅、運費，抑或「生物」的玉米、橙、咖啡豆、牛肉等，皆出現不同程度的「惡化」迹象，接下來的通脹恐更超預期。

環球糧食危機絕對真實，並正對外擴散！為應對本土物價失控式飆升，世界上第4大牛肉出口國阿根廷於本周初已宣布，將暫停肉類出口30天。

數據顯示，該國通脹在今年3月狂升後，4月按年計更飆至約46%，可想而知通脹情況多麼可怕，致使阿根廷政府證實，由於國內牛肉市場價格持續飆升，要採取緊急措施應對，在未來30天暫停出口，期間同時會實行其他舉措，以改善肉品出口的監管，限制投機活動並避免外貿逃稅。如果政策成功壓低肉類價格，出口禁令可能提前結束。

該國肉類出口產業協會就此表示，儘管物價上漲，但政府選擇關閉出口是錯誤的做法，將持續與政府協商。有專家估計，限制出口可能帶來2.4億美元的損失。

事實上，當地政府限制出口是無奈的決定，由於肉類成本不斷上漲，已困擾當地民眾數個月以上，加上經濟連續3年衰退，部分消費者已明言，無能力負擔國產牛肉。通脹顯然已削弱經濟增長和民眾的消費能力。數據顯示，阿根廷是全球消費物價指數最高的國家之一，今年首4個月的物價累升幅度達17.6%。

再者，該國近年擴大肉類出口，以協助肉品產業，惟內部供應減少，引來出口上升推高本土物價的困局。據當地統計局數據顯示，2020年阿根廷牛肉和牛皮的出口額為33.7億美元(約262億港元)，因疫情關係，與2019年相比下降16.5%，主要出口到中國、德國及以色列。

該國總統費爾南德斯近日坦言，對物價上漲，尤其是食品價格上升感到擔憂。他抱怨阿根廷每月食用的20萬噸牛肉中，只有8,000噸是為國內消費者提供。

誠然，阿根廷除了是牛肉出口大國外，也是牛肉消費大國，其價格上漲跑贏通脹，與去年同期相比，今年4月當地牛肉價格漲幅超過65%。

【6、巴西乾旱橙、咖啡豆歉收 全球人類「甜苦」不得】

面對疫情繼續肆虐及部分地區陷入乾旱危機，全球人類今年口裏要甜不得，要苦也不得。外國媒體報道，由於雨季降雨量不足，巴西今年咖啡豆、糖及橙面對灌溉用水不足，出口可能連續第2年下滑，農產品供應不足，可能會導致全球食物價格上揚，引發通脹疑慮。

巴西農民擔憂隨着降雨量逐漸減少的枯水季到來，農業灌溉用水可能會在未來數月就耗盡。目前巴西僅有30%的橙和15%的阿拉比卡(Arabica)咖啡獲得灌溉。由於降雨量稀少，令今年需要提前於3月灌溉阿拉比卡咖啡，以往8月才會耗盡的灌溉用水如今已空空如也。

數據顯示，巴西橙今年收成量已較去年產季銳減31%，為33年以來最大跌幅；阿拉比卡咖啡豆的產量也大幅減少。

除了農產品歉收外，對於全球經濟而言，農作物價格正升至多年高位，意味通脹將被推高，也可能導致全球饑荒惡化。於美國紐約洲際期貨交易所(ICE)買賣的咖啡和粗糖期貨已觸及4年高位。

目前為巴西傳統乾季，但今年預計持續時間會比以往更長。Somar Meteorologia氣象學家 Celso Oliveira認為，通常降雨要等到10至11月才會來臨。

【7、玉米漲價隱憂再現 美產區超級乾旱】

牛肉、橙、咖啡豆可能不是每個人皆喜愛，相對之下，用途更廣泛的玉米漲價就更令人憂心，因它既是重要飼料，又同時能用於榨油和動力燃料。周二於芝加哥交易的穀物期貨多數報跌，僅玉米上揚，且連續第2天上升，主因出口需求強勁及對美國部分地區天氣乾旱，可能會給近期播種的農作物帶來供應壓力，尤其另一生產大國巴西次季玉米產量已受天氣高溫乾燥影響。

有報道指出，「永久乾旱」或成為美國西部新常態，目前北達科他州、密歇根州玉米帶尤其陷於極端氣候，當地農民灌溉用水被完全切斷，嚴重影響收成，超過85%的玉米產量受到衝擊，使玉米漲價隱憂再現。事實上，美國西部乾旱已持續多年，形勢愈趨嚴峻，尤其是即將到來的野火季節，將整個地區置於極高風險之下。據統計，加州有史以來最大的5場野火中，有4場發生在2020年，故專家警告今年很可能更糟糕。

據美國著名財經博客Zerohedge引述分析師Michael Snyder警告，美國本周水資源危機進一步加劇，因監管機構關閉了一個為農民提供灌溉用水的關鍵水庫。水資源危機迫使許多農民要摧毀部分農作物，以換取另一部分農作物的存活機會。已有農民預計，農產品減產將大幅推高價格，雜貨店或因未能轉嫁成本而蒙受損失。

當地分析指出，在各類農作物中，玉米產量尤其受創。美國農業部稱，截至5月11日，有96%的玉米產量都在乾旱地區。據悉，今年5月上半月是美國玉米帶30多年以來第5冷、第9乾，而截至5月9日當周，主要玉米產區的播種完成率已達67%，高於去年和5年平均水平，意味生長進入關鍵階段，任何意料之外的乾旱皆會引發嚴重損失。

正因如此，近2個月玉米期貨價大升，每蒲式耳累漲1.6美元，升幅達22%，一度突破近10年高位。周二玉米期貨收漲0.9%，報每蒲式耳6.5825美元。中國對玉米的需求有增無減，4月進口達185萬噸，按年大增1.08倍；今年首4個月達858萬噸，按年升3倍。

【8、日本鋼企加價 越南限出口】

除了「生物」糧食外，「死物」漲價潮更狠！中國以至全球鋼鐵需求強勁，推動製鋼原料鐵礦石價格本月屢創新高。日本東京製鐵宣布，6月起全面調高鋼材價格，漲幅介乎9.5%至17.6%，為連續3個月提價。外界預測，東京製鐵加價後，勢將帶動全球新一波鋼材漲價潮。由於東京製鐵的鋼材主要用於建築業，包括南韓浦項鋼鐵、現代製鐵及中國寶鋼等亞洲競爭對手，皆密切關注該公司的定價。

更甚的是，為平抑鋼價上揚，越南近日要求國內鋼鐵製造商增加生產，並罕有地限制外銷！對建築重要的熱軋鋼捲於越南的進口價格已漲破每噸1,000美元，創13年最高，年初至今累漲50%。越南是東南亞最大鋼鐵進口國，去年共買進1,320萬噸，主要來自中國。

為應對供不應求，澳洲礦商必和必拓宣布，其在西澳的鐵礦石項目未來數日投產，加上中國政府加強控制商品價格，使新加坡鐵礦石期貨周三回落5.7%，至每噸201.8美元；大連鐵礦石期貨亦挫4.4%。

除了鋼鐵外，另一種建築重要原材料銅也出現「限出口令」！智利政府在修憲選舉中慘敗，由左派政黨主導修憲工作後，當地的銅礦業正面臨30多年以來最嚴峻的法規威脅，增添銅礦供應的風險，勢支持銅價續漲。倫敦期銅周二曾大漲1.2%至每噸10,496.5美元，周三仍於高位徘徊，再度逼近上周創下的10,747.5美元歷史高位。

目前智利修憲委員會的成員結構，使必和必拓(BHP)等礦業巨企面臨更嚴格的法規，營運環境相當不利，更可能要承擔最重的稅項。雖然修憲過程可能要花一年，但足以限制業界大規模投資。

國際鍛銅委員會(IWCC)表示，今年銅市場的供應缺口約50萬噸，明年料大致恢復供需平衡。綠色能源轉型推動需求上升，在缺乏新銅礦下，全球最大銅貿易商Trafigura和高盛均預期，銅價未來數年將升至每噸1.5萬美元；花旗料銅牛市進入第2階段，未來3至4個月會突破1.2萬美元。

【9、倉儲需求旺 僅40%航運準時】

疫情帶旺物流需求，據戴德梁行數據顯示，去年倫敦的倉庫租金達到每平方呎24.9美元(約194港元)，1年飆升13%，並超過了香港和三藩市，成為全球之冠；期內香港的倉庫租金較前一年低約10%，三藩市則大致平穩。

倉庫需求急增，主因是防疫封鎖措施下，消費者增加網上購物，促使零售商要加強配送服務，在合適物流站不足的歐洲情況更甚。在英國，已出租的倉庫面積大增了44%。在歐洲持有倉庫的Tritax EuroBox基金經理Nick Preston表示，市場對儲存空間的需求從未如此強勁，完全是電子商務和供應鏈優化所催生。

然而，物流需求強勁，船公司貨輪延期的情況卻嚴重，加劇了供應鏈困境，也削弱零售商和製造商想乘經濟復甦時提振盈利的努力，反而形成通脹壓力。據Sea-Intelligence ApS分析，3月份全球貨輪只有大約40%能準時抵達港口交貨，平均遲到超過6日。雖然遲到情況已經較2月份好，但遠不及前兩年，當時超過70%貨輪都能準時到港。延誤現象是企業因應消費者需求好轉而大量補貨的結果，造成貨輪不足，並推高運費。

延遲交貨早在去年下半年開始，在今年初傳統淡季情況惡化。有時候，貨輪等待進入泊位，但已卸載的貨櫃滯留於塞得滿滿的碼頭等候處理，業界透露，塞港最嚴重的是南加州的洛杉磯港和長灘港，加劇了全球缺貨櫃的困境。有「全球航運晴雨表」之稱的丹麥航運巨頭馬士基表示，以往從上海運貨到洛杉磯通常是14天，如今要33天；航行時間雖無變，但要花2倍時間等待卸貨。該公司投資數以百萬美元增加裝載量，但由於美國西岸擠塞，大部分裝載量無用武之地。

其他歐亞港口也有同樣問題，包括馬來西亞的巴生港、荷蘭的鹿特丹、希臘的比雷埃夫斯、英國的南安普敦，以及台灣的高雄港。

交貨延遲具蝴蝶效應，已從碼頭擴至鐵路站、貨車站和配送中心，不論是大型零售商、車廠，還是小商店都面臨供應不足，為了取貨，需要支付比去年高幾倍的費用。據反映乾散貨運費的波羅的海航運指數顯示，40英尺(即12米)貨櫃由中國運往美國西岸的成本，本周報價5,650美元，比今年初高出34.5%，較去年同期更高出2.28倍。

除貨運外，大宗商品的航運需求亦強勁，遇上全球貨櫃短缺及港口擠塞等，令航運業運費持續飆高。外媒報道，中國積極推動汽車產業與基礎建設等政策，帶動鋼材需求大升，並向澳洲、巴西增購鐵礦石，帶動大型散裝船海岬型船運費創10年新高，平均日租達到4.48萬美元，遠遠高於盈虧均衡點的2萬美元。

【10、晶片出貨期又拉長 豐田也停工】

論到供不應求及延期交付，怎能不提有「新石油」之稱的晶片！目前全球晶片荒問題愈演愈烈，再有大型車廠宣布停工。國際評級機構估計，「缺芯」將使汽車製造商在今年造成380萬輛汽車的產量損失。眼下這種情況已引起各國政府的關注，有指日本承諾擴大支持國內晶片製造業，預期在周五舉行的美韓峰會中，建立半導體的「夥伴關係」將成為重要議題。

車用晶片不足，已迫使多家國際車企相繼暫停生產。早前被視為未受晶片荒影響的日本汽車業龍頭豐田汽車(Toyota)最新也低頭了，宣布受累缺芯，國內2座汽車組裝工廠將於6月暫停生產。此次乃豐田首度因缺芯而下令工廠停工，共計有2萬輛汽車生產受影響，包括小型車Yaris及小型多用途車Yaris Cross和C-HR。

市場對晶片荒看法依舊悲觀。惠譽預測，缺芯將使今年造成380萬輛汽車產量損失，相當於全年銷售額5%。粗略以每輛汽車產值20萬元計，即涉額或高達7,600億元。該行相信缺芯很可能持續更長時間，影響超預期，許多汽車製造商在第二季面臨最嚴峻壓力。

研究機構Gartner在最新報告中也預測，缺芯將持續今年全年，並在2022年第2季恢復至正常水平。全球最大的汽車零件供應商博世近日提到，未來數月仍有艱難時刻，可能會持續到明年。

由於缺芯嚴重，據金融集團Susquehanna研究，半導體業界向晶圓代工廠下單後到出貨日的這段「前置時間」，在4月已拉長至17個星期，凸顯業界更急欲確保晶片供應。有見及此，日本將在今年的國家藍圖中加強先進半導體和電池的生產。日媒報道，當地政府希望加碼注資拓展半導體製造技術發展，並邀請美國龍頭製造商赴日設廠。日本目前擁有2,000億日圓(約142億港元)的資金支持國內晶片製造業，將為國內先進的半導體和電池技術計劃投入更多資金。據悉，日本首相菅義偉的內閣計劃最快將在6月批准新增長戰略。

目前全球寄望台灣能加大半導體供給，可近期當地不但要應付旱災，更面對疫情惡化及電力不穩，晶片供應勢受影響。數據顯示，受惠全球經濟穩步復甦、需求回溫，加上原材料價格回升，助推台灣首季製造業產值達3.56萬億新台幣(近1萬億港元)，按年增長14.62%，增幅創下2011年次季以來最大。其中，半導體產值達4,839億元新台幣(約1,353億港元)，創下歷年單季新高紀錄。可一切於次季起了變化，天災人禍最終將加劇全球晶片荒。