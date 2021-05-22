中證監：證券業高質不僅做大規模　對偽市值管理保持「零容忍」

證券業四年助力企業股權融資超5萬億

中國證監會主席易會滿在中國證券業協會第7次會員大會上稱，4年以來，證券行業助各類企業完成股權融資超過5萬億元人民幣(下同)、債權融資逾15萬億元、併購重組交易超過3萬億元；積極參與設立科創板並試點註冊制，在創業板改革、新三板改革、投資端改革、提高上市公司質量，以及保護投資者權益等資本市場重大改革任務中發揮積極作用。

截至去年底，證券行業總資產達89萬億元，淨資本1.8萬億元，年均增長率各為11.35%及5.48%；風險覆蓋率、流動性風險覆蓋率及淨穩定資金率等風控指標均優於監管標準；證券從業人員近35萬，呈高學歷、年輕化及專業化特徵。

他表示，證券業的高質量發展，決不僅是做大規模，更重要是緊緊圍繞主責主業，在做專、做優、做精及做強上更努力，行業必須將合規風控擺在更突出位置。近年行業存在的重市場而輕風控、重項目而輕准入及重眼前而輕長遠等問題，部分金融機構風險個案暴露。追根溯源，證券行業公司治理方面存在缺陷及不足是重要原因，主要表現在內部人控制、「三會一層」虛設及制衡失效等方面。

易指出，近日市場對偽市值管理較關注，偽市值管理是上市公司、實控人與相關機構和個人相互勾結，利用資金、信息優勢操縱股價，侵害投資者權益，擾亂市場秩序。對此中證監會保持「零容忍」態勢，嚴厲打擊利益鏈條上的相關方，從嚴從重從快處理，並及時向市場公開。他提醒上市公司和實控人、行業機構和從業人員，要敬畏法治及投資者，遠離操縱市場、內幕交易亂象，珍惜自身聲譽和執業操縱，共同維護公平、公開及公正的市場秩序。

他又指，目前需要進一步處理好行業關切的幾方面關係，推動改善發展環境，包括：1)關於放鬆管制和加強監管的關係；2)有關穩健經營與創新發展的關係；3)關於壓實責任與明確責任邊界的關係；以及4)有關行政監管與自律管理的關係。