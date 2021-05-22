男士光頭不可恥　「十禿九富」有幾真？

要數「男人最痛」的社會共識，相信非「脫髮」莫屬，痛在頭髮日漸稀疏，什麼「M字額」、「地中海」等難聽的形容詞，都令男士們氣餒。如果乾脆成為光頭一族呢？其實好處不少，感覺應該未至於太壞，還可能帶點「型」，皆因俗語有云，「十個光頭九個富」。事實上，中外不少有錢人都是光着頭的，足以證明男人光頭也可以是「成功」的體現...

●男士脫髮始於35歲？

根據統計，男性到35歲時，大約有60%已開始甩頭髮，並有愈甩愈多的迹象；到55歲時，85%男性會失去相對較多的頭髮。

隨着年紀漸長，身體自自然然會出現或多或少的變化，有關變化可以是好、亦可以是壞。對於男士來講，如何保住頭髮是重要課題，故坊間有林林總總專治脫髮的公司，最治標的由食療開始，經身體機能入手，而最快的方法，要數駁髮、植髮，甚至戴假髮。

●多個研究發現男士光頭更吸引

但請別傷心！因為外國不少研究均發現，男士光頭給人的觀感甚至大於頭髮濃密的男士。外媒引述美國賓州大學學者Albert E. Mannes曾經領導過3項研究，讓59名男士看頭髮很多的男性照片，再用電腦技術移除相中男士的頭髮。

得出的結果很有趣，被訪者普遍認為那些「光頭」男性看上去更具支配力、更剛陽、更高、更強壯、也更自信；相反，以上種種「好評」都不適用於頭髮茂密的男士身上。

研究指出，讓這些男性變光頭後，他們的身高看起來反而高出1吋。事實上，研究又指，若這些男士頭髮禿得不完整，看起來反而更沒吸引力，也更弱小。Mannes總結，這些特徵是判斷一個人有多成功的指標，特別是支配力方面。

另一項研究又顯示，女性不是只喜歡擁有六舊腹肌的俊男。據耶魯大學人類學教授Richard Bribiescas研究指出，比起身材較苗條的男性，女性往往更喜歡較年長而又較「胖」的男性。

Mannes稱，這可以從演化生物學方面來解釋。因年紀較大的男性，其睪酮會自然減少，誘發體重會輕微增加，免疫系統強化。他認為，睪酮變少或許令男性更大機會將時間及精力花在孩子身上，而不是追求其他女性等等；而強壯的免疫系統也令男士活得更健康、更長壽，這對小孩長大至成年的過程很重要。

佛羅里達貝瑞大學的學者Frank Muscarella表示，調查評估包括外表吸引力、進取心、容忍度及社會成熟度(具誠實、智力及社會地位)等幾種男性特徵後發現，人們認為光頭男性更誠實、更聰明，且更佔主導地位。

Muscarella認為，隨着人類進化，集體生活對人類生存變得愈來愈重要，男性在家庭中扮演的角色同樣愈來愈重，可能就是這種適應性導致男性演化出這種形態特徵，讓成年男性的威脅感沒那麼強，別人與他們交流也會變得更加順利。

●光頭富豪例子多不勝數

上面講了不少研究力求證明男士光頭是如何成功，如何受社會歡迎！事實上，過去有機構在全球百大富豪中統計特徵，亦印證了「十頹九富」之說。現實中，確有不少中外富豪或名人都是光頭，光頭對於他們非但沒有半點自悲感，反之帶來更多自信、更高的社會地位，成為全城Icon呢！

中國方面的光頭男士佼佼者，其中包括萬科創始人王石、國美電器董事局主席黃光裕、SOHO中國董事長潘石屹等，原來聯想控股總裁柳傳志亦都曾經試過光頭！

【王石：源自年少從事汽車業時】

一提起王石，大家印象最深的是他的玩家性格，因為以往1年之中，有近1/3時間都去登山、跳傘，玩極限運動等。他曾經透露自己經常會剃光頭，又說自己有「光頭情節」。

話說他年青時在新疆從事汽車業的時候，就開始剃光頭，原因是慳錢，而洗髮亦方便，所以自1997年開始入藏登山後，由於洗頭不方便，便乾脆剃光了頭。

【黃光裕：用濕毛巾擦一次當洗頭】

黃光裕於05年春節開始剃光頭，並成為其「招牌」。作為中國電器連鎖業巨企，他分別在2004、2005及2008年3度成為胡潤百富榜之內地首富，到2006年福布斯中國富豪榜亦排名第一。及至2013年他仍以200億人民幣資產，名列胡潤百富榜第39位。

他指，光頭於天氣熱時真省事，用濕毛巾擦一次就相當於洗一次頭，工作或開會時都隨便可以「洗」一下。

【柳傳志：這輩子還要剃一次】

有別於孩童時代，老人家往往鍾意將嬰孩的頭髮剃光，因為相信之後再生出的頭髮會又黑又密。但人大了，卻會將剃光頭一事視作人生大事，甚至是生病才會甩頭髮，不過，柳傳志諗得最簡單，單純因為剃光頭是他之前沒有試過，並覺得這輩子還要剃一次。

至於西方國家，或許思想較為開放，男人梳「陸軍裝」，又或光頭者眾，多到梗有一個喺左近。

【威廉王子：被推選為最性感】

要數光頭的代表之一，首推英國皇室威廉王子。事關早前一間整容公司進行的研究統計，一眾禿頭名人在網上被讚「性感」的次數，結果威廉王子奪冠，成為全球最性感禿頭男士！但最好笑是賽果竟遭荷里活禿頭動作明星狄維莊遜(Dwayne Johnson)質疑，表示接受不到賽果！

【貝索斯：離婚妻再嫁光頭男】

提到光頭富翁不可不提亞馬遜行政總裁貝索斯，於美國雜誌《福布斯》(Forbes)最新公布的全球富豪榜中，他連續4年稱冠，資產高達1,770億美元(約1.38萬億港元)。

除了有錢，最為人熱烈談論是2019年與妻子麥肯齊達成世紀離婚協議，當時分得亞馬遜4%股份，搖身一變成為全球最有錢的女富豪之一。今年3月宣布再婚，對象於西雅圖私校任教自然的老師朱伊特(Dan Jewett)，而最巧合是朱伊特與貝佐斯一樣都是光頭之士。

【狄維莊遜：我光頭不是因為禿頭】

講番美國動作男星狄維莊遜(Dwayne Johnson)，他曾經高居《福布斯》「全球收入最高男演員」首名，據悉當時片酬曾達8,750萬美元。他曾經自辯，自己之所以留光頭，不是因為禿頭，而是頭髮總是介乎蓬曲髮及羊駝的蛋蛋之間，由此體會到似乎剪掉變成光頭反而更好看。

【雲迪素：曾上榜福布斯全球收入最高男演員】

荷里活另一猛男雲迪素(Vin Diesel)亦因為主演飆車系列電影，片酬打入《福布斯》「全球收入最高男演員」中，片酬曾達5,400萬美元。他的光頭Cool man形象迷倒不少女粉絲。

【積遜史特咸：事業家庭兩得意】

荷里活動作巨星積遜史特咸(Jason Statham)同樣因為飆車系列電影被網友譽為「地表最帥光頭」，最高片酬達1,300萬美金。除了事業得意，他亦都愛護家庭，曾有周刊拍到他與家人幸福逛街，愛妻形象被網友大讚。

【布斯韋利士：為女兒剃光頭】

但講到片酬最高的則為布斯韋利士(Bruce Willis)，他被指為「最強光頭」，據知他當年拍攝《鬼眼》時的片酬已高達1.2億美元，仍是最高片酬紀錄之一。他的光頭形象深入民心，同時亦熱愛光頭，有報道指他去年更親手為女兒Tallulah剃光頭，簡直溫馨到爆。

睇完咁多成功例子，對於男士「禿頭」有一番新睇法？