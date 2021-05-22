庫克：App Store若不檢視　難言安全保障

外媒報道，蘋果公司行政總裁庫克早前出庭作證時稱，若然公司被迫讓第3方應用程式(App)於未經檢視下上架，公司旗下的App Store將淪為混亂之地。

美國電子遊戲Fortnite開發商Epic Games不滿蘋果公司禁止旗下裝置的用戶由App Store以外的地方下載應用程式，因而去年挑戰蘋果公司抽成規定。Epic Games在Fortnite更新版上架後，拒付佣金，於是蘋果公司將該遊戲由App Store下架，Epic Games繼而告上加州聯邦法院。

庫克在加州聯邦法院答覆蘋果公司律師VeronicaMoye時表示，若然對方勝訴，「我們恐無法再保證能有隱私及安全保障」。他說，蘋果公司的檢視程序有助擋下惡意軟件及其他有問題的應用程式，為消費者創造正向環境。若不去檢視，線上市場「將成為有害的混亂之地」。

在此案中，蘋果公司被控濫用自身的壟斷地位，建立封閉平台去排擠App開發商。而Epic Games希望迫使蘋果公司向規避其檢核程序及最多30%佣金的第3方開放市場。