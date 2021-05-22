美國政府錢太多？豪派紓困支票予日本退休人士

美國推出紓困措施，普遍美國民眾可獲1,400美元的支票，惟美國稅務局似乎出了差錯，一些曾於美國工作而現在已回到日本的退休人士，最近卻陸續收到支票，為數多達數千宗。期後，美國稅務局呼籲上述人士將支票寄回美國，但對或已成功兌換的人士，該局則未作出評論。

日媒報道，許多不合資格的外國人收到美國的1,400美元紓困支票，包括2005年前曾於美國生活的退休日本人。報道稱，一名1990年代於美國工作的66歲男子，5月初收到紓困支票，其後聯絡銀行能否兌現，該男子表示自己似乎沒有資格，所以決定不做任何舉動。

據悉，這些收到支票的日本人，或是因為2005年10月生效的日美社會保障協議下所記錄的退休金資訊。

日本一名銀行官員指，類似查詢於近月愈來愈多。雖說日本銀行沒辦法驗證收到支票的人有沒有資格兌現，只能建議民眾透過IRS網站或其他方式查詢；但事實上，日本有些大型銀行可以處理，只要在該行有開戶並帶身份證件，就能兌現。

報道指，美國稅務局呼籲將支票寄回美國徳州奧斯汀的辦公室地址，至於未歸還或兌現支票的人會否有罰則，該局則未有評論。