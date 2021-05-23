陳樂怡：通脹成焦點 金融及能源股夠值博
2021年05月23日 08:00
東網電視更多新聞短片
環球金融市場波動性日增，虛擬貨幣價格急插，大宗商品市場回吐；加上美國聯儲局4月會議紀錄顯示，部分官員預計未來幾次會議上將開始討論縮減量化寬鬆政策，「收水」疑慮再起；預期短線港股續隨外圍波動，支持位於28,000點。
策略上，通脹料繼續成為市場焦點，關注受惠板塊如金融及能源股。另外，中國4月份消費疲弱，中國經濟復甦進展帶來疑問，但可預見後續政策將會傾向拉動消費，投資者可留意優質消費股，如海爾智家(06690)、滔搏(06110)及周大福(01929)。
民辦教育法促進條例細節出台，將於9月起實施。新政明確監管K9及非營利性幼教。相反，在高等教育領域，市場最關注的併購交易並沒有受限，變相解除不確定因素。另外，財政部聯同教育部公布，要提升教育支出結構，新增教育經費要向職業教育傾斜，舉措延續十四五規劃當中對職業教育的支持態度。上述因素利好高等教育、職業教育股表現，留意相關概念股包括中教(00839)、中國東方教育(00667)及中國科培(01890)。
美匯指數回升，加上內地要遏制大宗商品價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導，督促企業在確保安全前提下增產增供。以上因素導致大宗商品價格及相關股份近期受壓。
事實上，中國為全球最大鋼鐵生產國，鋼鐵類價格受中央出手干預的影響較大。由於鋼鐵股年內累積升幅顯著，相關股份的獲利壓力亦較大。相對而言，石油股估值仍然偏低，股息率偏高，下行風險較少。且「三桶油」首季業績表現不俗，宜趁調整收集，首選中海油(000883)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)