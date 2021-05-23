陳樂怡：通脹成焦點　金融及能源股夠值博

環球金融市場波動性日增，虛擬貨幣價格急插，大宗商品市場回吐；加上美國聯儲局4月會議紀錄顯示，部分官員預計未來幾次會議上將開始討論縮減量化寬鬆政策，「收水」疑慮再起；預期短線港股續隨外圍波動，支持位於28,000點。

美匯指數回升，加上內地要遏制大宗商品價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導，督促企業在確保安全前提下增產增供。以上因素導致大宗商品價格及相關股份近期受壓。

事實上，中國為全球最大鋼鐵生產國，鋼鐵類價格受中央出手干預的影響較大。由於鋼鐵股年內累積升幅顯著，相關股份的獲利壓力亦較大。相對而言，石油股估值仍然偏低，股息率偏高，下行風險較少。且「三桶油」首季業績表現不俗，宜趁調整收集，首選中海油(000883)。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)