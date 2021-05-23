葉尚志：宜趁低吸納中海油　上望10.8元

港股出現了跌後反彈，短期跌勢有所回穩，而近期中美公布的經濟數據都出現增速放慢情況，市場預期寬鬆政策仍將維持一段時間，令市場氣氛得以緩和。

然而，經濟穩步復甦仍存有不確定性，加上通脹升溫壓力未除，要注意港股總體調整格局未可扭轉，而28,900點是恒指目前的好淡分水線，要升穿此線位後才可發出進一步回好的信號。

中海油首季油氣銷售按年升21%至483億元人民幣，主要受到國際油價上升和銷量增加所推動。回顧去年第2季，國際油價曾一度出現負值，在低基數的背景下，估計今年第2季按年增長將有望進一步加大。

事實上，中海油也是今年的北水愛股之一，年內南下資金在港股通多增持了有逾44億股，佔已發行股份的百分比，由去年底的2.62%增至12.5%。建議可於8.3元買入，目標價10.8元，止蝕位於7元。

第一上海首席策略師葉尚志