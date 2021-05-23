郭家耀：創興銀行獲母企溢價提私有化　成股東套現機會

越秀集團目前持有創興銀行約75%股權，私有化作價較去年底創興銀行每股淨資產23.14元，折讓約10.1%，相當於市賬率約0.9倍，以目前本地銀行股估值而言，相當有吸引力。

公司指出自2014年越秀集團收購後，創興銀行的總資產由約852億元，增至去年底約2,329億元。創興銀行計劃在內地成立1間全資附屬公司及發展新核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位，估計未來數年需要龐大股本資金，為擴展及長期增長提供資本，而實施發展計劃將帶來潛在執行風險，在實現長期利益前或會產生重大成本。

公司亦提到，若發行大量新股集資，將攤薄公司資產淨值及每股盈利，對股價造成壓力。越秀集團認為在現時市況下，創興銀行難以在市場籌集新資金，故私有化是籌集股本以供發展的可行途徑。越秀集團認為以合理的價格私有化創銀，未來將可不攤薄獨立股東的權益，向創銀持續注入資本，支撐該行拓展和提升業務。另一方面，創興銀行亦表示，由於其股份流動性長時間偏低，私有化亦可讓股東以大幅溢價變現其手上投資，而毋須承受任何非流動性折讓。

創銀現時已發行股本約9.72億股，並有近154.2萬份尚未行使股份獎勵。越秀集團持有創興銀行74.97%股權，而一致行動人士持有8.96%股權，換言之獨立股東股權數目為16.07%。按條例要求，創興銀行將召開特別股東大會，私有化議案須獲逾75%的已投票獨立股東通過，以及反對票數不超過總獨立股東的10%方可落實。今次私有化作價吸引，為股東提供套現機會，值得考慮支持方案。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)