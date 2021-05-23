陳政深：港股仍欠動力上破　創科回吐乃吸納機會

港股上周出現反彈，指數全周升逾1%，終止連續3星期跌勢。然而從多個角度看，港股尚未完全擺脫「五窮」陰霾，反而對持重權重股的投資者來說，目前仍是「Sell in May」的時機。

再加上在技術走勢上，於28,500至28,700點的區域，除了是密集平均線的匯聚區之外，亦是4至5月的上落區間，走勢上無可避免會為指數構成阻力，一時三刻亦難以衝穿。同時，恒生科技指數走勢仍然落後大市，遲遲未收復20天及50天線。與恒指類同，8,500點是科指一個需要較大動力才可衝穿之位置。因此，如果投資者目前手頭上未有科指成份股之持倉，現價入手值博率僅是一般。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）