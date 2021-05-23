陳政深：港股仍欠動力上破 創科回吐乃吸納機會
2021年05月23日 09:15
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港股上周出現反彈，指數全周升逾1%，終止連續3星期跌勢。然而從多個角度看，港股尚未完全擺脫「五窮」陰霾，反而對持重權重股的投資者來說，目前仍是「Sell in May」的時機。
審視資金方面，上周見資金流入本港，但整體港股交投卻未見明顯增加，資金似乎僅是為新股而來，未必能為大市提供太大動力。此外，重磅股騰訊(00700)業績雖不俗，市場卻擔心其表明未來增加對3大戰略領域的投資會損及短中期財務表現，令其股價受壓，這對恒指往上的動力又是另一重拖累。
再加上在技術走勢上，於28,500至28,700點的區域，除了是密集平均線的匯聚區之外，亦是4至5月的上落區間，走勢上無可避免會為指數構成阻力，一時三刻亦難以衝穿。同時，恒生科技指數走勢仍然落後大市，遲遲未收復20天及50天線。與恒指類同，8,500點是科指一個需要較大動力才可衝穿之位置。因此，如果投資者目前手頭上未有科指成份股之持倉，現價入手值博率僅是一般。
個股方面，現市況宜從基本因素揀股。創科(00669)踏入5月份，股價借勢回調，其中1個原因，是市場憂累其增長將因疫情過去而放緩。公司去年營業額創新高，按年增長28%，至98億美元，純利亦都增長30%，兩者分別連續創出11年及13年的新高。美國的建築、新屋銷售，以至成屋銷售數據，均展現經濟復甦的動力；參考Home Depot上季銷售增長逾32%的表現，市場需求相當強勁，創科在工業股中，是少數毛利率近40%者，反映其技術門檻不低，近日回吐至50天線左右位置，正是長線吸納機會，可持續留意。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）