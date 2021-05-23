曜熊理財：環球基金仍處牛市

近期環球股市全線下挫，歐洲3大股市指數均收跌逾1%，美股3大指數除納指小幅回升外，道指及標指跌幅均逾1%，大宗商品亦遭重挫。不過，環球股票基金仍處於牛市。

長牛市是指，即使股市跨越多個商業周期，總體上，仍能保持上升趨勢，包括周期性的牛市及熊市，以及涵蓋經濟擴張和收縮時期。長期牛市一般持續20年以上，開始於2008年的環球長牛市在經歷了全球新冠肺炎疫情而引發的熊市後仍然存在，預計今年環球股市仍可保持高位。

但在環球股市迎接下一輪上漲之前需要冷卻下來，由2020年3月疫情所引發的低點，開始了一波過度反彈。風險在於，從去年開始的反彈步伐太快，各地指數自去年以來的升速是有記錄以來最快之一，此反彈情況顯示，今年有回檔的調整風險，但預計隨後將於2024年升至更高位。

近期各地的拋售在一定程度上是由利率及通脹上升的擔憂所推動，這代表市場正經歷健康的整合過程，可能為環球股票基金進一步上行奠定良好基礎。考慮到以往長期牛市的趨勢，出現短期調整是合理，目前可能是投資者中場休息的時機。

基金經理將通脹視為對其投資組合的最大威脅，而非疫情。儘管美國聯儲局一再強調目前的價格上漲是暫時現象，但美聯儲繼續助長最寬鬆的金融狀況令人擔憂。市場的泡沫和過度投機將伴隨實際和預期的通脹上升，這是最大的風險。

曜熊理財策略董事馬煒喬