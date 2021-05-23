【星期一‧炒啲乜】「五窮月」尾聲 港股看低一線？
2021年05月23日 10:00
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港股上周累漲逾400點，結束連跌3星期的弱勢，而話咁快「五窮月」來到接近尾聲，後市繼續受制於外圍市況，其中中美將迎來重要經濟數據，如內地4月份規模以上工業企業利潤，以及美國首季國內生產總值(GDP)修正值等。
港股方面，恒生指數公司上周五(21日)收市後公布「世紀季檢」，6月7日起生效。當中藍籌新貴全為中資公司，信義光能(00968)「爆冷」入選，碧桂園服務(06098)入圍，而比亞迪股份(01211)更同時入選國企指數，可謂今次季檢贏家。耀才證券研究部總監植耀輝相信，信義光能股價短期將會受惠。
至於周五(28日)滙豐控股(00005)將舉行股東周年大會；另新股京東物流(02618)同日掛牌，外媒指其將以每股40.36元近招股價下限定價，有份認購的投資者要小心追揸沽策略。股民亦可參考以下專家的財經分析及建議，力求穩中取勝。
1、【陳樂怡：通脹成焦點 金融及能源股夠值博】
2、【葉尚志：宜趁低吸納中海油 上望10.8元】
3、【郭家耀：創興銀行獲母企溢價提私有化 成股東套現機會】
4、【陳政深：港股仍欠動力上破 創科回吐乃吸納機會】
5、【曜熊理財：環球基金仍處牛市】