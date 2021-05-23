【星期一‧炒啲乜】「五窮月」尾聲　港股看低一線？

港股上周累漲逾400點，結束連跌3星期的弱勢，而話咁快「五窮月」來到接近尾聲，後市繼續受制於外圍市況，其中中美將迎來重要經濟數據，如內地4月份規模以上工業企業利潤，以及美國首季國內生產總值(GDP)修正值等。

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