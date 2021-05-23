今年首4個月工廈買賣註冊宗數及金額齊飆2倍

新冠肺炎疫情逐漸受控，加上政府「撤辣」效應，本港工廈註冊量繼續明顯反彈。美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年首4個月工廈買賣註冊共錄1,270宗，註冊金額共錄約129.4億港元，按年均大升2倍。今年首4個月工廈整體售價累升2.1%，惟整體租金累跌1.4%。該行預期，隨着疫苗接種計劃進展持續，加上活化工廈2.0、政府「撤辣」等市場利好因素，工廈交投量及租售價將繼續獲得支持。

該行指出，4月共有6區的工廈呎價錄得上升，其中以荃灣區及柴灣區的升幅最爲顯著，分別按月升約1.7%及1.3%，最新每方呎分別報4,093及4,915元。另外有4區工廈呎價按月錄得輕微跌幅，其中屯門跌幅較大，繼連升3個月後，按月跌1.5%，最新報每方呎3,205元。葵涌亦在連升5個月後首次錄得微跌0.4%，最新呎價為3,827元。

租金方面，屯門及柴灣表現最佳，分別按月升約2.6%及2.5%，最新呎租分別為10.6及14元。至於黃竹坑(包括香港仔及鴨脷洲)4月份租金按月跌2.2%，呎租最新報14.6元。

美聯工商董事陳偉志表示，新盤餘貨大賣及「撤辣」效應持續，加上去年低基數效應，工廈註冊量及註冊金額均按年錄得飆升。雖然本地經濟尚未完全復甦，廠商態度可能仍暫為審慎，但本港疫情亦暫趨穩定，加上中港通關有望，相信市場上因疫情帶來的不明朗因素將進一步減少。在市場利好的氣氛帶動下，預計工廈租售價將繼續平穩發展，考慮到未來將有多個新盤陸續推出，工廈市場交投前景有望繼續向好。