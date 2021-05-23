零售商拓網購各出奇謀　培養幼童買禮物　推電玩吸年輕客

踏入互聯網年代，零售業開拓電商業務已成為持續經營的不二法門。然而，在缺少實體店的體驗下，電商如何吸引消費者掏腰包，經營者確實要花多點心思，在激烈的競爭中脫穎而出。有玩具商更鎖定兒童才是其「最終客戶」，在其網店注入新功能，讓幼童都可以選購自己喜愛的商品。

【玩具商出奇招，幼童可以自己選購禮物】

紐約玩具零售商Camp NYC正在其網站增加了「禮品店」(Present Shop)的電商新功能，允許3歲以上孩童能自己選購禮物，希望把實體零售的「零用錢」觀念帶入電商世界。在這項新功能中，孩童的父母或親友能設定購物預算、指定收件人，並填寫送貨地址和付款資訊，Camp之後會寄給孩童的親友一串只能使用一次的代碼和連結，讓孩童自行購物。

這個構想是希望讓孩童在不需成人進一步把關的情況下，也能為親友或自己選購禮品。Camp的平台會藉由詢問「收禮者喜歡哪些類型的玩具」等問題，引導孩童的購物體驗，並協助篩選出呈現在網頁上的品項。

Camp行政總裁兼共同創辦人Ben Kaufman表示，「禮品店」功能是希望能在數碼世界，呼應實體世界的「零用錢」觀念，實體零售世界一直都有發放零用錢的概念，在電商世界卻不存在，因為問題太複雜。Camp的主管說，該項新功能遵循美國的兒童網上隱私保護法；該法規要求所有網站在蒐集13歲以下孩童的資料時，須事先取得父母對同意。Camp表示，一旦取得家長同意，就會蒐集匿名資訊。

資料顯示，美國去年玩具零售額達251億美元，按年增長16%，原因是父母在居家避疫期間，為孩子添購玩具去解悶。孩之寶及美泰等大型玩具製造商過去一年的銷售都錄得增長。而類似「禮品店」的功能，就有助培養孩童購物的自主能力。「無廣告童年運動」副主席鄧甘指出，現在正出現愈來愈多類似「禮品店」的功能，因為業者正試圖在減少家長或成人監督的情況下，觸及年幼的孩童，進而讓這些孩童養成某種習慣或行為模式。

【ZARA夥社交媒體推電玩，開拓年輕客源】

西班牙時裝品牌ZARA母公司Inditex近年積極收縮實體店，轉為發展電商。集團更嘗試結合網上遊戲，與年輕消費者建立關係，從中吸納更多客源。集團正與社交媒體Facebook及相片分享平台Instagram結盟，共同開發網頁遊戲「Pacific Game」，吸引年輕買家對其「Pull & Bear」品牌的關注與青睞。

在Pacific Game的這款復古風小遊戲裡，玩家在從加州一路旅遊至東京途中，要蒐集服裝和閃避障礙物，玩家須搭配攝影機鏡頭，藉由轉動臉部控制遊戲角色。該款遊戲可在Pull & Bear的Instagram與Facebook官網取得。這項策略的目標並非直接提振銷售，而是要與年輕消費者建立關係。Inditex去年來自電商的營收佔比達到1/3，也計劃擴大投資30億美元，確保電商銷售動力不減。

過去已有許多服飾品牌會結合電玩遊戲行銷自家商品，但現在更進一步希望能以自家開發的遊戲為網站帶入更多流量、提高應用程式的下載量，並以更多充滿趣味的方式提供商品折扣碼。英國奢侈品牌Burberry去年便推出一款衝浪的電玩遊戲，並由美國名模Kylie Jenner在廣告中演出，以宣傳TB夏季花押字系列產品。

品牌遊戲開發商Peek & Poke主管庫柏表示，產品融入電玩，重點在於為品牌額外增添魔力，在消費者心中留下深刻印象。該公司曾為英國運動時尚品牌JD Sports Fashion和服飾電商Boohoo集團設計品牌電玩遊戲。