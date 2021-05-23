內地官媒又響警　比特幣曾瀉14%

近期虛擬貨幣市場猶如「過山車」，價格暴漲暴跌，本周逢適「月全食」，走勢恐更癲。內地官媒繼續警告，面對虛擬貨幣的市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需要各方合力給虛擬貨幣戴上「緊箍咒」，強調在國家進一步嚴格監管的同時，消費者需要增強風險意識，不能輕信虛擬貨幣的「造富神話」。華爾街大行高盛則認為，「一哥」比特幣會被取代，惟不是官方數碼貨幣，而是「二哥」以太幣，因其加密技術更勝一籌。

自5月中旬以來，虛擬貨幣出現多輪暴跌，比特幣價格上周三曾一下子插穿3萬美元後反彈。據交易平台CryptoCompare資料，比特幣昨曾挫14%，每枚報32,611美元；以太幣曾瀉23%，報1,873美元。

內地官媒評論指出，虛擬貨幣本質上是沒有實際價值支撐的虛擬商品，不是真正貨幣，且投資風險較高，能如此「令人瘋狂」是因投機炒作盛行。

此外，大部分虛擬貨幣交易平台不受法律監管，虛構交易、操縱價格、「斷網」潛逃、詐騙勒索等情況時有發生，尤其在內地，一些「地下」交易所伺服器往往設置在境外，投資者財產較難獲得保護。

炒作虛擬貨幣的風險不僅存在於金融市場，還成為一系列犯罪活動溫床，例如直接以「幣幣」交換或「炒幣」等名義實施詐騙，以及利用虛擬貨幣可以變現的特點，為犯罪行為洗錢。

事實上，有報道指，伊朗每年的比特幣挖礦收入近10億美元，使其得以進口貨物，減輕美國制裁造成的衝擊。

內地官媒評論續指，與傳統投資工具相比，虛擬貨幣市場不成熟，無論是波動、投機、炒作皆過高，且缺乏明確交易監管規則，風險極大。如何防範虛擬貨幣炒作、交易風險，是監管部門一直關注的問題，嚴格監管也是大勢所趨。內地監管機構上周已多番要求金融及支付機構不得開展虛擬貨幣相關業務，給虛擬貨幣市場亂象敲響警鐘。

不過，美國前財長薩默斯表示，對於尋求與政府無關資產的人而言，虛擬貨幣提供了另一種選擇，估計虛擬貨幣將留下來，功能可能仍然如同「數碼黃金」，但在經濟中的重要性有限，而且不太可能成為主要支付工具。