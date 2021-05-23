樓價UPDATES：新港城兩房零議價650萬沽

二手盤源減少，業主叫價態度轉強，馬鞍山新港城兩房戶，放盤1個月，零議價下售650萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角寶馬山花園7座中層C室，實用面積845方呎，三房間隔，座向北面，望池景，由於單位有租客居住，新買家在「無樓睇」情況下以1,720萬元連租約承接，實用呎價約20,355元，低市價約10%。

●鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣低層E室，實用面積約377方呎，兩房間隔，近日以732萬元成交，實用呎價約19,416元，原業主於2017年8月以約635萬元購入，持貨約3年帳面獲利約97萬元，物業升值約15%。

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九龍區

●將軍澳天晉I本月暫錄約2宗買賣，平均實用呎價19,457元，其中7座中層D室，實用面積536方呎，兩房間隔，議價後以1,080萬元成交，實用呎價約20,149元。

●黃大仙怡庭居1座中層B室，實用面積279方呎，原則兩房改開放式間隔，開價500萬元，累減25萬元，減幅5%，最終以475萬元易手，實用呎價約17,025元，原業主持貨10年帳面獲利265萬元離場。

●土瓜灣喜點低層C室，實用面積約327方呎，一房間隔，望樓景，去年7月開始放盤，原叫價660萬元，經議價後減價22萬元或約3.3%，至近日以638萬元沽出，實用呎價約19,511元，屋苑5月錄約兩宗二手買賣，現時有約25個單位放售，叫價由520萬元起。

●旺角利奧坊‧凱岸5月暫錄得4宗租賃成交，平均實用呎租約55元，該盤2座中層D室，實用面積197方呎，開放式間隔，議價後以10,600元租出，實用呎租54元，業主於2018年7月以523萬元入市，現租出單位享約2.4厘租金回報。

●長沙灣碧海藍天5座中層D室，兩房間隔，實用面積約502方呎，以930萬元放盤2年多，終獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約910萬元成交，實用呎價約18,127元，新買家為換樓客，無睇樓情況下拍板入市。

●長沙灣碧海藍天3座中層H室，實用面積581方呎，三房間隔，吸引外區客承接換樓，成交價1,085萬元，實用呎價約18,675元，原業主於2012年1月斥資約490萬元購得，是次轉手帳面獲利595萬元，升值逾1.2倍。

●荔枝角美孚新邨5月暫錄約24宗二手買賣，其中5期蘭秀街15號中層G室，望內園景，兩房間隔，實用面積約465方呎，以約720萬元放盤約半年後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約39萬元，以約681萬元成交，實用呎價約14,645元，新買家為首置客，睇樓數次後入市。

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新界區

●馬鞍山新港城N座高層7室，實用面積337方呎，兩房間隔，單位放盤1個月，零議價下以650萬元獲買家承接，實用呎價19,288元，原業主於2014年10月以398萬元購入，持貨6年多至今沽售，帳面獲利252萬元，單位期內升值約63%。

●馬鞍山迎濤灣1座低層C室，實用面積818方呎，套三房間隔，日前以1,043萬元易手，實用呎價12,751元，原業主於2016年以745萬元購入，持貨5年帳面獲利298萬元離場，單位升值約40%。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層D室，實用面積466方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價860萬元，放盤半年，獲買家以850萬元承接，減價10萬元，實用呎價18,240元，原業主於2003年12月購入上址，當時作價207萬元，持貨17年多帳面獲利643萬元，單位期內升值約3.1倍。

●大圍名城5月暫錄約13宗二手買賣，屋苑盛薈3座南翼高層C室，實用面積784方呎，套三房及儲物房間隔，日前以1,478萬元易手，實用呎價約18,852元，原業主持貨10年，帳面獲利約547萬元離場，單位升值約58.8%。

●沙田居屋愉翠苑愉勤閣中層1室，實用面積516方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，放盤5個月，於未補價第二市場原先叫價580萬元，經議價後減55萬元或約10%，成功以525萬元沽出，實用呎價約10,174元。

●粉嶺中心J座高層7室，實用面積約510方呎，三房間隔，原先叫價680萬元，最終減價18萬元或約2.6%，以662萬元沽出，實用呎價約12,980元，新買家為上車自住客，屋苑5月累錄約5宗二手買賣，現時約有25個單位放售，兩房入場費由488萬元起。

●元朗尚悅3座低層B室，實用面積約440方呎，享內園景，月初叫價約630萬元放售，吸引區內上車客洽商承接，雙方議價後，終以618萬元成交，實用呎價約14,045元。

●天水圍居屋天祐苑C座中層13室，實用面積546方呎，由區內綠表客於未補價第二市場以320萬元購入自用，實用呎價約5,861元，原業主2013年以約180萬元購入，是次轉手帳面獲利約140萬。

●屯門寶怡花園2座高層H室，實用面積480呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。該買家鍾情單位客廳及房間均擁開揚景觀，附設企理裝修，加上買家原本亦租住於同屋苑，熟悉區內環境，遂便把握機會「由租轉買」，以580萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為12083元，屬市場價成交。

●屯門居屋龍門居11座中層B室，實用面積431方呎，兩房設計，區內綠表客見屋苑屬較新的居屋，可承做較長年期的按揭，決定於未補價自由市場以368萬元購入自用，實用呎價約8,538元，原業主於1997年以約74.8萬元購入，帳面獲利約293.2萬元。

●荃灣荃景花園11座中高層F室，實用面積約380方呎，兩房間隔，望樓景，放盤約1.5個月，原叫價568萬元，經議價後減價10萬元或約1.8%，新近以558萬元沽出，屋苑5月錄得約3宗二手買賣，目前有約25個二手放盤，兩房單位入場費由568萬元起。

●荃灣愉景新城5月暫錄約5宗買賣，其中9座中層B室成交，實用面積477方呎，兩房間隔，向內園，輕微減價7萬元，以763萬元成交，實用呎價約15,996元，新買家區內分支家庭，原業主早於1997年以473.6萬元一手買入，持貨約24年轉售帳面獲利289.4萬元或約61%。

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