新盤UPDATES：新盤爭相收票　高價交投湧現

各區新盤爭相收票鎖定客源，凍結市場大批購買力。同時，各區銷售中項目仍備受買家追捧，高價交投繼續湧現。

●啟德THE HENLEY I累收3,283票 超購逾33倍

啟德THE HENLEY I將於本周二（5月25日）進行次輪銷售，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民透露，項目截至今晚（23日）已錄得3,283張入票登記，較第2輪推售96個單位超額認購逾33倍，當中地產代理入票佔35張。

●鴨脷洲逸南首日收票 暫錄近130個登記

港島區全新上車盤快將開售。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，鴨脷洲逸南設於中環的展銷廳及示範單位，自剛過去周六（5月22日）起開放，暫已錄近2,000人次參觀。該盤今日（23日）開始收票，市傳已有近130張入票，超額認購逾1.5倍。項目首張價單推出50伙，折實售價由逾427.6萬至671.91萬元，折實呎價22,990至27,381元。

●屯門御海灣II標準戶呎售逾2.29萬創新高

上車新盤做價屢創新高。新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣II，昨日（5月22日）展開新一輪銷售，據一手銷售資訊網資料，單日沽出14伙，最高成交呎價22,922元，創出該期標準單位新高紀錄。項目至今累積售出188個單位，套現逾14億元，平均成交呎價達19,611元。

●觀塘凱滙兩期5月速沽80伙 套現逾13億

新盤入伙刺激交投加快。信和置業（00083）旗下觀塘凱滙兩期，周六、日兩期（5月22至23日）再沽出6伙，其中2座51樓G單位，實用面積595方呎，成交價1,477.72萬元，呎價24,836元。項目5月至今已售出80伙，套現逾13億元，平均每伙售價逾1,600萬元，推售以來更已累售1,795伙，套現逾228億元。

至於同系馬鞍山Silversands亦錄交投，5A座頂層特色戶亦以約1,105.6萬元售出，單位實用面積455方呎，天台面積368方呎，呎價2.43萬元。

●長沙灣家壹連沽兩伙 高層戶售價逾千萬

市區現樓項目需求殷切。恒基地產（00012）位於長沙灣的家壹，今日（5月23日）連環售出2單位，其中19樓A室，實用面積479方呎，售價1,003.47萬元，呎價20,949元。

同系負責銷售的屯門帝御‧嵐天，單日亦再賣出兩個單位，包括第7座8樓單位16，實用面積349方呎，以527.68萬元獲承接，呎價15,120元。