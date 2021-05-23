聯儲局對收水未有共識　留意周五通脹數據或影響大市

虛擬貨幣市場動盪之際，美股標指上周累跌0.4%，是自2月以來首次連跌兩周。踏入「月全食」當周，市場除繼續關注虛擬貨幣走勢外，亦關注周五(28日)出爐、聯儲局甚為重視的通脹指標──個人消費開支指數(PCE)，若扣除食品及能源後的核心PCE按年升2.8%或以上，將令聯儲局不安，恐影響大市。

本月以來，當美股出現沽壓，低吸盤便會湧現。不過，RIA Advisors投資策略員羅伯茲最新警告，多個指標表明美股正處於泡沫之中，更「百分百保證」美國聯儲局下次加息時，將戳破泡沫，標指未來2至3年的某個時候會回歸合理價值，暴瀉幅度達40至60%。他續預期，在聯儲局加息9到15個月後，美股將開始下跌，而那些在當局提供的流動性下受益的「殭屍企業」尤其受重創。

目前而言，聯儲局官員對於收水未有共識。達拉斯和費城聯儲銀行行長卡普蘭和哈克上周均表示，就縮減買債展開討論是「宜早不宜遲」。三藩市聯儲銀行行長戴利則預期，推高美國通脹的因素很可能於明年初開始減退，雖然仍存在未知數，但認為當前貨幣政策合適，決策者需要保持耐性，因失業人數仍較疫前多逾800萬人，儘管部分金融市場呈現泡沫，但整體狀況依然良好。

事實上，美國近期通脹壓力顯著，有調查指，於5月17日至19日期間訪問了2,200名成年人，約1/3表示如今在食品的開支上較今年初更多，尤其肉類，為慳錢，1/4人開始減少買肉類相關的商品。此外，從麥當勞到美國銀行和Under Armour等皆面對招聘困難，要紛紛加薪。瑞信美股策略員戈盧布表示，若工資壓力上升出現在經濟不景氣時，會引發災難，可幸的是現時企業有較大議價能力，易於將成本轉嫁；工資上升短期不會對盈利構成問題，建議投資者買入周期性股份，如工業、原材料和金融股，因這些企業需求強勁且議價能力較高。

不過，穆迪經濟師贊迪指出，於今年而言，加薪不是大問題，相信明年也不是，但進入2023年或2024年，工資壓力可能對企業盈利帶來較大影響，相信企業將更多地投資自動化技術。