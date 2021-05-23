內地續打壓商品　鐵礦石和銅價等料難再癲

內地繼續開腔打壓商品，相關市場在本周「月全食」下恐難有運行！中國有色金屬工業協會會長葛紅林周日(21日)表示，近期大宗商品價格大幅上漲，嚴重偏離了產業營運過程中的價格鏈。有色金屬供需並未發生改變，成本也不支撐該行業出現如此大幅度的價格上漲，資本的力量和資金的推動是此輪上漲的關鍵。

他指出，最近政府的政策層面雖對大宗商品加強了調控，但有些機構仍希望推高獲利，低估了政策調控的決心和能力。在中國政府施壓下，鐵礦石和銅價等近期跌勢均顯著。

不過，中國銅交易商ASK Resources的交易主管Eric Liu表示，大宗商品牛市行情尚未結束，縱使每個國家都在竭力應對通脹，但只要沒有實際收緊貨幣和財政政策，大宗商品價格就難以降溫。

事實上，隨着疫苗推展，全球大型經濟體回暖正推動金屬、食品和能源的需求增長。更多人出行、駕車、預訂航班，以及夏季聚會，這種趨勢未來幾個月可能在美國和歐洲加劇。在中國，一方面大豆和玉米進口量增加，以滿足飼料需求；另方面大規模基建開支及加快發展電動車和電池的長遠計劃，也助長了大宗商品漲價。

上述的需求正推高運費。數據顯示，截至上周五(21日)收市，由內地媒體編制的海運指數按日急升7.3%，若以今年最低位計，年內更累飆逾50%，反映市場正受缺貨櫃及缺船員之苦。然而，近期升幅跑輸商品市場的油價恐追落後，令運費火上加油。雖然市場揣測來自伊朗的原油供應將增加，使布蘭特期油上周累跌3.3%，收報每桶66.44美元，但瑞銀預期，隨着美國經濟復甦和庫存減少，油價下半年上望75美元。

該行解釋，印度、印尼和台灣等市場的能源需求，勢受疫情影響而減少，但德、法、意及英等歐洲國家逐漸放鬆防疫禁令，交通活動回升可望提振原油需求。與此同時，目前全球原油庫存從今年初以來穩定下降，按此推測，庫存將於今年中前重返疫前水平。