招商局房託擬「走出深圳」　吼買港資產

公司目前共有5項資產，均位於深圳，其中4個為寫字樓，另一個為商場。他指，目前寫字樓佔公司總資產七成，由於內地寫字樓出現輕微供過於求，部分一線城市的空置率更逾兩成，導致租金下調，料消化有關供應需時數年，加上疫情影響租金水平，故現時對相關資產的收購更審慎。

郭瑾以2008年北京奧運前後為例，在奧運前供應量增加一倍，當時市場皆觀望最終會如何，結果是奧運後，城市進一步發展，最終空置率不算高，而租金水平更有升幅。如是者，深圳寫字樓雖然供應多，但需求也大，吸納量比前年增加3倍，而且當地仍在發展，有一定潛力。

公司今年首季平均出租率按年微跌0.3個百分點至84%，主要受零售物業拖累，按年降5.3個百分點至86.2%；寫字樓物業則升1.2個百分點至83.4%。整體寫字樓租金保持穩定，並有小幅度的穩定增長。郭瑾指，在疫情下零售商家態度小心，加上公司傾向保持租金水平，將大單位分割成小單位出租，形容現有成績已算不錯。

他透露，深圳花園城購物中心鄰近住宅區及地鐵站，升級工程將分階段展開，預期工程可在2022年深圳地鐵落成前完成，屆時會引入高端品牌。郭氏又稱，現時是在港投資的良好窗口期，公司正物色具升值潛力的資產，但香港投資者持貨力強，加上傳統金融區，如中環等地估值偏貴，故主要考慮九龍及新界區。

香港證監會早前公布落實港府資助計劃，包括在港成功上市的房託基金最多可獲800萬元資助，郭瑾指這反映港府支持房託基金發展，惟坦言香港仍落後新加坡，冀當局能加強投資者教育、增加在港上市誘因等，例如把房託基金納入互聯互通機制、開放予內地社保投資等。