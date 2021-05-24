華港財富：家族辦公室潛力勝私銀

近年中國互聯網經濟發展迅速，科網企業如雨後春筍般湧現。在資本市場推波助瀾下，這些新經濟企業前仆後繼地到境外上市，造就了一代「新經濟富豪」，也為香港的財富管理業帶來機遇。財富管理機構華港財富行政總裁孫越君表示，在中美爭端的背景下，選擇在港上市的中資科網企業有增無減，成為內地新經濟富豪們「產生財富」的發迹地。

與上一代靠着工業、地產起家的「大孖沙」不同，新經濟富豪更重視效率及數碼化，這恰恰正是傳統私人銀行的弱點。孫氏坦言，香港在財富管理方面，數碼化程度不如內地，用戶對手機應用程式(App)體驗也欠佳。他更說︰「有些私人銀行的App甚至沒有中文界面，但中國客戶卻是增長最多的市場。」

以華港財富為例，目前九成客戶都是內地的新經濟富豪。該機構於2017年成立，短短數年間資產管理規模已飆至逾41億美元(逾319億港元)，更預計年底前進一步增至60億美元(約468億港元)。旗下業務主力幫助新經濟企業上市前設立公司紅籌架構，亦為企業高層與早期股東設立上市前(Pre-IPO)架構、建立員工持股平台，並開立私人銀行戶口等。

雖然各大型銀行一直主張以服務客戶為優先，但實際上私人銀行的角色並非完全中立，有時甚至可能會與客戶之間產生潛在利益衝突。舉例而言，大型銀行多數會設立績效指標，要求員工就新客戶數目、產品銷售額等項目「跑數」，這種做法有時或導致員工分身不暇，迫於無奈在簽單後「忽略」客戶，將更多時間物色新客。另外，銀行在為客戶推薦金融產品時，亦有機會受限於公司要求，只能推銷自家產品，而非最適合的產品。

反觀家族辦公室，因其擔當外部資產管理人角色，擅長中立地為客戶從不同私人銀行中挑選服務，也能為客戶整合不同銀行戶口。故孫氏相信，家族辦公室能提供的服務更廣泛，甚至更多，因有些銀行不會提供的服務，如為客戶成立基金、投資私募股權等，對家族辦公室而言只屬「相對基本」的服務。

孫氏坦言，傳統銀行在客戶管理方面有時「很粗糙、不夠嚴謹」，未能照顧到他們的實際需要。舉例來說，銀行與客戶之間的交流多數依賴電話或面對面交談，惟科技企業的高層可能更傾向用即時通訊軟件交流，因他們平常工作也是透過App溝通。他續指，銀行在介紹產品時，不時要發送長達數十頁的文檔予客戶，「而且全是英語，很多時候客戶根本看不懂。」相反，若能以短片方式簡單易明地去解釋產品，做法將更理想。

早前家族辦公室Archegos爆倉事件，引起了連環效應，外界亦關注這方面的監管。然而，孫氏認為，監管政策只會落在提供信用貸款的銀行，因銀行才是承擔風險的一方。再者，Archegos只是頂着家族辦公室的名義，實際上所做的投資是用對沖基金的做法，整件事對行業影響有限。