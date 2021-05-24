東方日報B1：五窮遇上血月　忍手投資避亂

「五窮月」到了最後一周，惟「窮月」周三遇上「血月」。

幾經艱辛，「五窮月」到了最後一周，惟「窮月」周三(26日)遇上「血月」，可謂禍不單行，金融市場因而嚴陣以待。在周日無休市的虛擬貨幣再度狂瀉，恐預示與其走勢高度相關的科技股難逃一劫。除港股外，商品、美股、經濟又會怎樣？面對天文現象，或許寧可效法古人智慧，觀望至上。

【5科企市值月失1.7萬億 恒指轉勢還看29000關】

「五窮月」捱到最後一周，恒生指數由4月下旬高位29,405點，回落至低位見27,715點，上周雖有反彈，但成交額未配合，意味港股難有驚喜，加上亞太區多地疫情惡化要再封城，令投資者信心受挫，可見「五窮月」大概應驗了！適逢本周三遇上被金融界視為不祥之兆的「月全食及超級滿月」，又被稱為「超級血月」，會否預示港股「五窮」之極、「六絕」更絕？

在這個弱勢基礎上，周三登場的竟是被傳統視為不吉之兆的天文異象「月全食」，今次更添上超級滿月，又稱為「超級血月」。事實上，「血月」來臨前，全球已頻現凶兆，近日連「抗疫模範生」台灣及越南皆失守，印度、菲律賓等地更令人擔心，香港又乍現變種病毒確診，「清零」破功，致使區內旅遊、飲食、零售等服務行業復甦無期，失業率只怕再衝高。

地緣政治層面，美韓峰會上周五舉行，雙方關係更親密，形成對中國封殺半導體之勢；6月美國擬與俄羅斯舉行峰會，勢再成市場焦點。此前歐盟推遲對美國商品加徵關稅計劃，歐美雙方並將進行談判，似要化解矛盾，全力應對中國挑戰；美國拜登政府的聯合盟友制華路線逐漸成型，未來中美關係會否惡化，自是焦點。

若統計過去在香港可見到的月全食，事後的當年、甚至之後一年，都不乏股市持續急挫之例。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，大市自5月中旬起，成交量回升，對後市及「六絕月」不用太過悲觀，惟恒指仍未回到29,000點，相信短期難突破橫行格局。另外，受惠內地經濟復甦，他較看好內需消費股和旅遊股。

資深股評人陳炳強則指，通脹仍是市場最大焦點，需求因憧憬經濟重啟而回升，加上近期大宗商品價格上漲，料通脹將隨之升溫，短期市場擔心美國聯儲局會提前加息，使港股未能走出上落市。因此，他認為，目前投資者宜靜觀其變，因大市在28,400點水平爭持，重上30,000點的阻力較大。

值得留意，港股通連續多個交易日錄得淨買入，陳氏料「北水」流入趨勢將延續，帶動指數及成交額上揚，恒指升幅不誇張，估計「北水」暫時未會因獲利而「散水」。

【小知識：「日月無光不祥」仍大行其道】

香港時間5月26日將出現「月全食」現象，惟是否親身去睇，都有不少考慮。古時人們將日全食或月全食的天文現象，視為「災難降臨」的不祥之兆，因太陽或月亮被黑暗完全遮蔽而無光或變色，被解讀為世人犯了罪過，天將要降禍。

其實，天文學上地球平均每3年就會出現兩次日全食，典型的全食帶長約1.2萬千米，寬200千米，故日全食發生時，地球上只有某些範圍的地區可看到。至於月全食，即當月球運行進入地球的陰影時，原本可被太陽光照亮的全部不能被直射陽光照亮，令地球觀測者無法看到普通的月相。

還記得，2017年8月美國迎來百年一遇的日全食，當時就有術數家指，時任總統特朗普作為一國之元首，不見日食，國可免災，否則3年應災。最終特朗普在沒有佩戴護目鏡下直接觀賞日全食。結果3年後美國大選，特朗普在爭議下未能成功連任，元首之位不保，美國更要苦對世紀瘟疫，經濟衰退，美元弱勢，國運堪虞，是應驗還是巧合？信不信由你。

另古有「天狗食月」之說，古籍《協紀辨方》卷四引《樞要曆》：「天狗者，月中凶神也。其日忌禱祀鬼神，祈求福願。」。不過，日全食的影響力較大，屬關係政、經國運大局級別；月全食的威力則略遜，影響較多在於民間。

今次香港能見到「月全食」，是福是禍，要做事後孔明。之不過，刻下萬物齊漲，通脹回歸，也不知是否巧合，或預示未來市民會更強烈感受到物價飛升，經濟與收入卻無大改善，消費力下降，投資獲利的難度大增，富人理財與窮人生活一樣閉翳！

【美核心物價指數周五出爐惹關注】

虛擬貨幣市場動盪之際，美股標指上周累跌0.4%，是自2月以來首次連跌兩周。踏入「月全食」當周，市場關注周五出爐、聯儲局甚為重視的通脹指標──個人消費開支物價指數(PCE)，若扣除食品及能源後的核心PCE按年升2.8%或以上，將令聯儲局不安，恐影響大市。

本月以來，當美股出現沽壓，低吸盤便會湧現。不過，有分析警告，多個指標表明美股正處於泡沫中，更「百分百保證」美國聯儲局下次加息時，將戳破泡沫，標指未來2至3年的某個時候暴瀉幅度達40至60%。分析續預期，在聯儲局加息9到15個月後，美股將開始下跌，而那些在當局提供的流動性下受益的「殭屍企業」尤其受重創。

目前而言，聯儲局官員對於收水未有共識。達拉斯和費城聯儲銀行行長卡普蘭和哈克上周均表示，就縮減買債展開討論是「宜早不宜遲」。三藩市聯儲銀行行長戴利則預期，推高美國通脹的因素很可能於明年初開始減退，雖然仍存在未知數，但認為當前貨幣政策合適。

有調查於5月17日至19日期間訪問2,200名成年人，約三分之一表示如今在食品的開支上較今年初更多，尤其肉類，為了慳錢，四分之一人減少買肉類相關的商品。此外，從麥當勞到美國銀行和Under Armour等皆面對招聘困難，要紛紛加薪。瑞信指，若工資壓力上升出現在經濟不景氣時會引發災難，可幸的是現時企業有較大議價能力，易於將成本轉嫁；工資上升短期不會對盈利構成問題，建議投資者買入周期性股份。

【大宗商品：金屬工業協會警告 勿低估壓炒決心】

內地繼續開腔打壓商品，相關市場在本周「月全食」下恐難有運行！中國有色金屬工業協會會長葛紅林周日表示，近期大宗商品價格大幅上漲，嚴重偏離了產業營運過程中的價格鏈。有色金屬供需並未發生改變，成本也不支撐該行業出現如此大幅度的價格上漲，資本的力量和資金的推動是此輪上漲的關鍵。

他指，最近政府政策雖對大宗商品加強調控，但有些機構仍希望推高獲利，低估政策調控的決心和能力。在內地施壓下，鐵礦石和銅價等近期跌勢均顯著。

中國銅交易商ASK Resources的交易主管Eric Liu表示，大宗商品牛市行情尚未結束，縱使每個國家都在竭力應對通脹，但只要沒有實際收緊貨幣和財政政策，大宗商品價格就難以降溫。

隨着疫苗推展，全球大型經濟體回暖正推動金屬、食品和能源的需求增長。更多人出行、駕車、預訂航班，以及夏季聚會，這種趨勢未來幾個月可能在美國和歐洲加劇。在中國，一方面大豆和玉米進口量增加，以滿足飼料需求；另方面大規模基建開支及加快發展電動車和電池的長遠計劃，也助長了大宗商品漲價。

上述需求正推高運費，數據顯示，截至上周五收市，由內地媒體編製的海運指數按日急升7.3%，若以今年最低位計，年內更累飆逾50%，反映市場正受缺貨櫃及缺船員之苦。

然而，近期升幅跑輸商品市場的油價恐追落後，令運費火上加油。雖然市場揣測來自伊朗的原油供應將增加，使布蘭特期油上周累跌3.3%，收報每桶66.44美元，但瑞銀料隨着美國經濟復甦和庫存減少，油價下半年上望75美元。該行解釋，印度、印尼和台灣等市場的能源需求勢受疫情影響而減少，但德、法、意及英等歐洲國家逐漸放鬆防疫禁令，交通活動回升可望提振原油需求。

同時，目前全球原油庫存從年初以來穩定下降，按此推測，庫存今年中前料重返疫前水平。

【虛擬貨幣：內地官媒出口術 比特幣曾瀉14%】

近期虛擬貨幣市場猶如「過山車」，價格暴漲暴跌，本周適逢「月全食」，走勢恐更癲。內地官媒續警告，面對虛擬貨幣的市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需各方合力給虛擬貨幣戴上「緊箍咒」，強調在國家進一步嚴格監管的同時，消費者需增強風險意識。華爾街大行高盛則認為，「一哥」比特幣會被取代，惟不是官方數碼貨幣，而是「二哥」以太幣，因其加密技術更勝一籌。

5月中旬以來，虛擬貨幣出現多輪暴跌，比特幣價格上周三曾插穿3萬美元後反彈。據交易平台CryptoCompare資料，比特幣周日(23日)曾挫14%，每枚報32,668美元；以太幣曾瀉23%，報1,873美元。

內地官媒評論，虛擬貨幣本質上是沒有實際價值支撐的虛擬商品，投資風險較高，能如此「令人瘋狂」是因投機炒作盛行。

此外，大部分虛擬貨幣交易平台不受法律監管，虛構交易、操縱價格、「斷網」潛逃、詐騙勒索等情況時有發生。至於炒作虛擬貨幣風險不僅存在於金融市場，還成為一系列犯罪活動溫床，例如利用虛擬貨幣可以變現的特點，為犯罪行為洗錢。

事實上，有報道指，伊朗每年的比特幣挖礦收入近10億美元，使其得以進口貨物，減輕美國制裁造成的衝擊。

內地官媒評論續指，與傳統投資工具相比，虛擬貨幣市場不成熟，無論是波動、投機、炒作皆過高，且缺乏明確交易監管規則，風險極大。如何防範虛擬貨幣炒作、交易風險，是監管部門一直關注的問題，嚴格監管也是大勢所趨。內地監管機構上周已多番要求金融及支付機構不得開展虛擬貨幣相關業務，給虛擬貨幣市場亂象敲響警鐘。

不過，美國前財長薩默斯表示，對於尋求與政府無關資產的人而言，虛擬貨幣提供了另一種選擇，估計虛擬貨幣將留下來，功能可能仍然如同「數碼黃金」，但在經濟中的重要性有限，而且不太可能成為主要支付工具。

【中國經濟：復甦進程逐步放緩 不良貸具反彈風險】

傳統預言天文異象反映內地經濟存在隱憂，誠然，當地多個分析皆指出，經濟確實仍然有可以挑剔的地方。其中，海通證券發表最新宏觀研究報告指出，今年4月份內地公共預算收入按年增速雖然高達29.4%，但剔除低基數效應之後，只是增長4.3%，低於去年第四季平均增速的5.5%，即反映經濟復甦達高峰後，進入逐步放緩的階段。

公共預算支出方面，4月按年收縮3.4%，剔除基數效應後為增長1.4%，亦遜於新冠肺炎爆發前的水平，反映財政支持經濟的力度收斂。值得關注的是，基建相關的財政支出回落幅度相對較高，意味着財政對基建的支持力度持續降溫。此外，政府收入增速明顯回落，主因在於賣地收入增速放緩。

展望今年餘下時間，該行認為，內地預算支出增速普遍下降，再加上要控制隱性負債擴張，廣義的財政總量將會有所收斂。另一方面，財政對基建的支持也將降溫，以便側重化解地方隱形債務風險，實現「降低政府槓桿率」的目的。

清華大學國家金融研究院也發布中國系統性金融風險半年度報告，將「延遲暴露不良貸款規模反彈」列為內地金融潛在風險之一。

該報告指出，在新冠肺炎疫情期間，內地國有銀行及股份制銀行承擔了較多的社會責任，對大量貸款實施延期還本付息。該報告亦考慮到當前風險並沒有被充分揭示，加上部分銀行掩蓋真實不良貸和虛假出表的可能性，滯後的不良貸款反彈是較大的風險隱患。

面對內地經濟存在隱憂，中國人民銀行副行長劉國強昨日表示，人民銀行將注重預期引導，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器作用，以保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。