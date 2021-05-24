嘉濤斥6500萬元購元朗筱廬地皮　舖王生前申建安老院舍

嘉濤公布，其間接全資附屬仕茂上周五與賣方訂立協議，以現金代價6,500萬元，向鄧旗下的Upper Catering Group收購包括丈量約份第120約地段第1695號E分段之第1分段餘段；丈量約份第120約地段第1695號F分段之第1分段；丈量約份第120約地段第1695號H分段餘段；及丈量約份第120約地段第1674號餘段。

該等土地上建有稱為筱廬的三級歷史建築。賣方於申請事項中建議保留歷史建築，並於餘下地段發展一棟新的樓宇擬作安老院舍，輕微放寬建築物高度限制至5層加1層地庫。

當前「政府、機構或社區(1)」地帶容許新樓宇的擬訂用途，惟新樓宇的建議建築物高度超出該地帶的最高建築物高度，故須提交申請事項放寬最高建築物高度。截至目前，申請事項已獲城市規劃委員會批准。

交易預期完成將於7月6日或之前落實，屆時該物業將按現況連現有租約交付予買方。

鄧於2019年向城市規劃委員會申請，擬議保育筱廬的歷史建築物，以及略為放寬建築物高度限制，以發展安老院舍，預計提供170個床位。