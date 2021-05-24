工銀國際：數碼監管有助發掘經濟潛力

在「十四五」規劃中，「加快數字化發展，建設數字中國」單列一章，凸顯出數碼經濟對實現「雙循環」戰略的重要作用。伴隨流量紅利的展開期尾部特徵逐步顯現，「雙循環」格局下的數碼經濟將更注重生產者與消費者的均衡普惠，創建企業間的互信環境，從而賦能實體經濟「量價齊升」。而從監管角度，如何妥善處理好新型的數碼化生產關係，將是發揮數碼經濟生產力乘數效應的關鍵。筆者認為，數碼監管從平台反壟斷、隱私保護和數據稅等方面入手表面為約束，實際是鞭策，意在謀求數碼經濟時代的機會均等、規則均等與權利均等以此釋放出數碼生產的巨大潛力。

現階段，中國實體經濟產業鏈較為完備，並在全球已逐步確立「供給—需求」雙中心的重要樞紐地位。但從細分領域看，粗放型增長的產業仍佔據主導地位。「雙循環」發展戰略的確立指明了我國經濟發展的新路徑，即產業鏈需要實現從「高完備度」到「強競爭力」的轉換，數碼化改造實體經濟相關產業成為必由之路。因此，從釋放數碼內需、產業數碼升級等角度綜合預判，「雙循環」格局下的數碼經濟與此前將有三處明顯不同。

第一，對稱性普惠，從消費者到生產者。中國數碼經濟的上個十年是消費互聯網的黃金時代，變革主要發生在產品市場，即居民部門向企業部門購買商品的過程基本實現數碼化。平台經濟是消費互聯網的代表形式，其初衷是將互聯網服務近乎無差別地傳遞至每一個人實現某種程度的機會均等化。但如果從經濟學模型稍加分析，我們就會發現平台經濟實質上是一種非對稱的普惠。

原因之一，雖然生產者與消費者的整體福利在平台經濟高效匹配的作用下獲得長足提升，但是原有生產者卻因為生產門檻的降低而受到利益侵害。其二，人工智能與大數據等新技術持續提升勞動生產率，加劇不同經濟部門之間的貧富差距。其三，具備流量先發優勢的大型平台擠壓了中小企業的發展空間，發展後期或出現為了追逐利潤而損害實體經濟發展的情形。

因此，數碼經濟的下半場將從產品市場轉移至要素市場，即企業部門在生產商品過程中運用數據，原有生產者有望通過打開實體商品的數碼空間重獲市場機會，而企業發展路徑也將更多元化。智慧汽車、智慧家居、可穿戴設備等數碼化商品，融合了數據與傳統商品的多重特徵也將賦予傳統商品新的數碼內涵。比如，服裝或不只是裝扮或保暖的工具，而更承載了健康監測等新職能。

第二，新六度空間，從連接人到連接資源。六度空間理論指出，人與任何一個陌生人之間所間隔的人不會超過六個。在消費互聯網時代，互聯網企業是這一理論的突出踐行者，激發出社交網絡的巨大價值。互聯網打造的社區生態之下，人類從未如此地緊密聯繫在一起，碰撞出思維的火花，以共享共建的理念最大化人的價值。值得注意的是，「雙循環」格局下的數碼經濟將不再局限於人的六度空間，而傾向於釋放全部資源連接與整合的潛力。由此可以預見，產業互聯網時代的一大革命性變化可能是，傳統企業上下游的縱向聯繫將拓展為網狀拓撲結構。

其中，聯盟鏈就是新六度空間的一項成功試驗，原本並無明顯交集的企業共處於一個技術支持的互信環境下，實現數據使用的整個過程透明可監督，進行更深層次的多維業務探索。例如，二手車交易一直以來存在「檸檬」市場的問題，即購買者期望與實際車價難以匹配，導致二手車市場空間受限。而矩陣元PlatONE與奔馳星睿二手車、戴姆勒MobilityBlockchainFactory、摩聯科技聯合發布的MoveX車輛資產數碼化管理解決方案，激勵客戶對汽車整個生命周期內，各類低高頻業務的數據主動進行上鏈存證，以此確保車況的準確和可靠性，藉以提升汽車殘值。由此可見，不同領域的企業通過多向聯合，將拓寬產品市場的界限，從而挖掘市場增量空間。

第三合作型共識，從流量到誠信。原有六度空間以連接人為主，因而流量被視為核心，平台經濟的發展模式相對固定，即壟斷流量形成排他性的社區生態，擠出其他企業的競爭機會。而當從人的六度網絡拓展到商品、企業乃至更多資源，流量的不可取代性將會大幅降低，如何連接更多資源、創造合作共贏價值的共識取代成為關鍵。因此，不同於此前平台經濟的「燒錢」模式跑馬圈地，產業互聯網拉開了從競爭博弈走向合作信任的序幕，以互信互惠探尋增量業務價值。

事實上，在我們所處的消費互聯網後半段，信任的價值已經開始凸顯。建立在「老鐵」之上的信任關係，是直播帶貨模式興起的源頭，然而沒有機制約束的信任是脆弱的，無論假貨事件出現與否，直播帶貨客單價的上限都將受到約束。在產業互聯網中，企業之間的交易量級將遠超消費領域，因此建立一個真正可信的共識環境至關重要。目前看，區塊鏈技術能夠保證每筆交易無法篡改，全程可追溯，將成為「雙循環」格局下釋放數碼潛能的關鍵性基礎設施。如果說消費互聯網時代致力於通過快速傳遞消除資訊不對稱，那麼產業互聯網時代則是通過追根溯源確保資訊真實性。倘若每個參與者能在自動化技術支持的共識機制下建立起信任關係，社會整體效率將大幅提高，數碼經濟賦能實體經濟的「量價齊升」時代也將到來。

生產力決定生產關係，而生產關係反作用於生產力。「雙循環」戰略對生產力提出了更高要求，因而我們必須先行妥善處理好數碼化生產關係，從而激發數碼經濟生產力乘數效應的有效發揮。不難發現，「雙循環」戰略所指向的上述三個變化有一個共通之處，即都在強調一種對等的數碼化生產關係，包括機會均等、規則均等和權利均等，並以此為基礎釋放數碼生產的巨大潛力。因此，除了實體經濟部門自身積極推動數碼化轉型，更需要政策對於整個產業秩序重塑發揮引導作用，以下為我們對數碼經濟時代監管的三點猜想與倡議。

第一，謀求機會對等強化平台反壟斷。2020年是數碼經濟的一個關鍵轉捩點，新冠疫情推動了其加速進化與重心下沉，但與此同時，互聯網企業的「原罪」開始顯現。在互聯網「算法」加持下，圈層的割裂空前加強，掌握大量數據的互聯網企業似乎擁有了降維打擊其他任何領域的權力。我國正在步入後流量紅利時代，部分平台企業在跑馬圈地階段後，出現了利用自己的數據與流量優勢追求利潤最大化的情形，這可能致使實體經濟讓位於數碼經濟的發展，並擠壓中小企業創新開拓的空間。數據的「網絡壟斷性」使平台經濟將要成為一種存量博弈的巨鱷經濟，既不符合「雙循環」的戰略要求，也不利於企業自身的長期發展。

為了打造更高質量的「雙循環」，必然需要正確引導互聯網企業利用市場既有地位的不當行為。2020年11月10日，國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》，引發市場的激烈討論。我們認為，《指南》出台並非為了打擊平台經濟的頭部企業，而是因時制宜需要做出的改變，即謀求數碼經濟企業的起點公平與機會均等。營造一個公平、開放的企業競爭環境，方能激發實體經濟與數碼經濟互惠共存。

第二，謀求權利對等，完善隱私保護條例。產業數碼化不同於資訊化，不僅局限於通過產業流程電子化以提升效率，更重要的是運用數據中隱含的豐富資訊，以產業上下游數碼聯動賦能產業升級。由此，互聯網企業記錄大量的用戶行為軌迹，借助大數據分析創造附加價值，但部分互聯網企業處理數據的過程有欠妥當，除了違規使用或出售用戶數據之外，還存在剝奪用戶隱私保護權的行為，迫使用戶在使用相關軟件時必須先接受其制定的「霸王條款」。

我們認為，用戶理應具備對其數據的完整權利，使用但不濫用數據不能只依賴於企業自身道德約束，反而更需要法律的界定與保護。中國2017年開始實行的《網絡安全法》已經對個人資訊洩露明確了定義與處罰，法律主要針對網絡詐騙等行為，但個人隱私保護不只局限於可能造成的財產損失，也包含資訊本身使用路徑的合理合法性。2018年實施的歐洲《通用數據條例》更明確地規定了，歐洲的互聯網用戶對他們自身數據的使用有更多的控制權。比如條例規定作為數據主體的個人有權要求清除個人數據，或者更正不準確的個人數據。

第三，謀求規則對等，積極參與數碼稅國際規則制定。數據成為新型的生產要素，即創造價值的來源，其中數據運用者與提供者均為價值創造做出貢獻，但數據提供者卻往往難以直接分享收益。誠然，區塊鏈、加密貨幣等底層技術對數據權屬的確認提供了一種技術自治的解決方案，比如在以太坊生態中，通過智能合約的運用，保證數據提供者能夠在未來創造收益時直接獲得以太坊分成，實現價值回流。但加密貨幣幣值波動劇烈，普適性、合法性以及市場教育程度都相對較低，上述方案無法成為主流。

相較之下，數碼稅是在現有社會體系下更容易被接受的方法。事實上，由政府部門向免費徵用用戶數據的平台徵收數碼稅，同樣符合「價值創造來源與去向相匹配」根本原則，且操作性更強。此外，數碼稅的合理制定也能夠彌補數碼經濟時代稅基侵蝕的缺陷，助於矯正跨國互聯網企業利用數碼化資產內部轉移避稅的問題。雖然數碼經濟釋放的紅利已經成為當前各國的兵家必爭之地，但未來的數碼經濟必將走向開放、融合與發展，而非禁錮、侵略與倒退。在國際競爭合作中，即使不同國家數碼經濟的發展存在先後和強弱，也要優先尊重他國公民的數據主權與稅收主權。因此，我國積極參與數碼稅國際規則的制定，也是謀求數碼經濟時代國際競爭的平等，為我國數碼服務紅利的向外輻射營造良好的國際環境。