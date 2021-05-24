道指期貨升近百點　比特幣又捱沽

●美匯指數報90.02；港匯企7.7643；離岸人民幣(CNH)升至6.4360；美元兌日圓處108.91；歐元見1.2183，英鎊跌至1.4143。金價升至1,882美元。布油報64.44美元，紐油漲至63.7美元。比特幣低見3.11萬美元，最新處3.5萬美元水平。道指期貨升近百點。

●道指上周五(21日)收報34,207點，升123點或0.36%；標指收報4,155點，跌3點或0.08%；納指收報13,470點，跌64點或0.48%。

●美國5月製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的60.5點升至61.5點，為2009年10月以來最高，有別於市場預期降至60.2點。

●美國三藩市聯儲銀行行長戴利表示，儘管金融市場出現一些「泡沫」，但整體而言還處於良好狀況中。

●社交媒體Snapchat母公司Snap Inc將會收購擴增實境(AR)螢幕供應商WaveOptics，作價將超過5億美元，當中約一半將由股票支付；餘下一半則將於兩年內以現金支付。

●美商務部續將華為列入貿易黑名單，TikTok獲放行。

●港股ADR指數上周五收報28,325點，跌133點或0.47%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,283點，跌53點，低水175點，成交11,158張。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,876.7美元，跌0.3%，結束6連升，全周計仍累升約2.1%。

●紐約7月期油上周五收報每桶63.58美元，升1.64美元或2.7%，全周累跌約2.7%；布蘭特7月期油收報每桶66.44美元，升1.33美元或2.04%，全周累跌3.3%

●英國富時100指數上周五收報7,018點，跌1點或0.02%；法國CAC指數收報6,386點，升42點或0.68%；德國DAX指數收報15,437點，升67點或0.44%。

●國際貨幣基金組織(IMF)推出500億美元的方案，以助結束今次新冠肺炎疫情。