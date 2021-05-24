港人有序移民　樓價將會慢慢陰乾

香港樓市進入平衡時空，留港的人繼續追捧樓市，意圖買樓博升值；移民的人持續賣樓套現，籌措海外定居的盤川，這亦是近月二手樓成交異常暢旺的原因，買賣雙方一個願打、一個願捱，哪一邊的力量對香港樓市的影響更大？相信年底前就會決出勝負。

先看看近日的移民相關數字，警方數據顯示，今年首4個月申請「良民證」的個案達1.17萬宗，較去年同期增加28%。3月份更錄3,541宗申請，按年激增9成，創過去14個月高。兩組數據均說明，隨海外發達國家的新冠疫情在疫苗接種後有所改善，港人移民速度亦隨之加快。去年英國內政部就曾估算，今年將有15.33萬港人前往英國。

再看另一港人熱門移民的國度--加拿大，該國政府上周四(20日)公布，自推出港人工作簽證計劃3個多月來，共收到逾5,700份申請。計劃申請人必須為年滿18歲的香港居民，過去5年獲得加拿大學位或大專文憑，或同等海外證書，而大專文憑必須最少兩年課程，可以申請為期3年的工作簽證，為移民當地鋪路。未來更會提供另外兩種途徑為香港年輕人提供永久居留權，包括在加拿大至少有1年工作經驗、符合語言和教育標準的香港居民；以及從加拿大大專院校畢業的香港居民，該類人士可直接申請永久居留權。換言之，加拿大政府擬吸納年輕的香港勞動力，常言道，年輕人是社會的未來。在大規模流失年輕人及具有資產的家庭後，香港經濟能否維持目前的活力已成問題，更遑論重回疫前的繁榮狀態。

香港即將面臨勞動力流失及樓市缺乏承接力的問題，與此同時，政府正在加快增加住宅供應。除了早前運用收回土地條例收地外，上周四更傳出消息，房委會擬清拆4幢工廈，當中的九龍灣、火炭及長沙灣工廈已通過展開改劃為住宅用途的程序，料一年半後清拆。可見港府正在運用不同方法增加住宅，未來供應肯定充沛，毋須恐慌買唔到樓。

最後，再提一提政策風險對樓市的打擊。誠如早前專欄提到的中國人口開始萎縮，當局意圖鼓勵生育，「房住不炒」必定是長期政策，在政策層面來說，無論內地或香港樓價，中長線已再無大升機會，否則愈來愈多人負擔不起樓價而選擇不婚、不育，人口豈不是愈來愈少？

另外，和大家講個笑話，為了解決人口老化及危機，有人建議只有完成最基本的生育責任的人，例如生育兩個孩子後，才有權使用避孕產品......驟眼一望「得啖笑」，為了支撐樓市、樓價，既得利益者已經到了考慮如此荒唐建議的地步了嗎？更加側面反映人口危機有多嚴重。

在中產人士、年輕人移民，以及增加住宅的漣漪效應下，香港樓市已過了最輝煌的時期，日後再大升的機會微乎其微，根本毋須急於入市。而近日的新高價住宅買賣，相信只屬短暫瘋狂，或者是時間好好看清政策對樓價的影響。

東網產經專欄作者 林南冧