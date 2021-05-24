二手樓年內110宗見紅　蝕逾兩億

樓市交投回升，不少業主都趁機沽貨，部分為了加快套現，不惜損手離場。今年市場湧現至少110宗帳面蝕讓的二手買賣，蒸發的樓價金額合共逾2.1億港元，當中佔近90%為一手業主賣樓個案，包括何文田皓畋及上水天巒，期內同錄9宗帳面貶值買賣，數量為一眾同類個案中最多。

心急業主「要錢唔要貨」。綜合市場資料，今年暫錄帳面蝕讓買賣交易中，佔近100宗為一手業主，以低於購入價賣出物業。而整體損手成交中，逾60宗屬持貨約5年或以內出貨個案，佔比約60%，反映今年仍有部分業主睇淡後市而「棄守」，但估計也與移民潮有關。相反，3年內轉手個案卻不足10宗。

蝕幅方面，今年錄得帳面貶值個案中，有至少7宗成交價比購入價低超過20%，期間銅鑼灣yoo Residence一個中層單位，早前以1,200萬元登記售出，帳面貶值逾28%，為期內跌幅最大交易。據了解，上址由銀主賣出。

至於皓畋今年暫錄約22宗二手買賣，佔近半數屬蝕讓，蝕幅介乎約4.5至16.6%。美聯鄭桂鈺指，不少早年以發展商二按購入該盤單位的買家，因優惠按息期已過，為免以高息供樓，因而加快沽貨，並減價至低於購入價賣出單位，當中亦有少部分原業主為內地客。

她續稱，該項目為何文田區大型屋苑，提供逾1,400個單位，以低於買入價出貨，對市場有吸引力，尤其是同屋苑租客，不少想轉租為買，推動成交量。現時該盤雖有約200個買賣放盤，但叫價較高，貼市價盤不多，一房單位開價由950萬元起，兩房叫價最平約1,180萬元。

而天巒今年交投明顯增多。美聯王子超稱，項目今年已錄至少9宗洋房買賣，主要是不少外區客見業主肯蝕讓，抱「執平貨」心態，換入花園洋房自用。不過，盤源被消化，現時放盤量不足30個，同時叫價亦上調，一個實用面積約1,500方呎，連約400方呎花園的「細屋」，去年底約1,800萬元已有交易，但同類型放盤價現時由2,300萬元起，相比下已上升約500萬元。

屯門滿名山今年錄5宗帳面貶值成交。縉誠地產張秋指，該盤平均每月錄3至4宗買賣，現放盤約30多個，細單位入場費僅450餘萬元，而願意蝕讓多為三房戶，部分以接近購入價放盤。其中滿庭一個實用面積約862方呎放盤，現開價1,090萬元，單位一手購入價為1,048萬元。

資深財經專家林一鳴表示，業主蝕售單位，如一些洋房項目，持貨10年都要蝕讓，相信主要原因是當年「買貴了」或「買錯了」。他又舉例，如數年前推出的納米盤或特色單位，當時開價比市價高出約三成，連同出貨時使費，樓價需升四成才可以獲利，但現市況難有如此巨大升幅，故此寧願先行套現離場。