逸南享鐵路沿線及全新CBD雙重優勢　呎價低至2.29萬元

逸南上周公布首張價單推出50伙，為開放式至一房間隔，折實售價逾427.6萬至逾671.91萬港元，呎價22,990至27,381元；折實平均呎價25,228元。而首批單位中，有33伙折實售價低於500萬元，開價相當吸引，其中3樓E室為售價及呎價最低單位，實用面積186方呎，開放式間隔，折實售價逾427.6萬元，呎價22,990元。發展商提供最高85%一按，預計最快5月底至6月初開售。

逸南坐落在鴨脷洲大街，步行40秒即達港鐵利東站A1出口，3站直達金鐘站，盡享大都會便利生活。配合「躍動港島南」計劃，區內發展潛力將充分釋放，如加快活化黃竹坑舊式工廈，為新興行業及文化藝術提供更多營運空間，區內近年已有不少商業項目落成，漸漸轉型為全新CBD，對周邊住宅發展有強勁帶動作用。

此外，港府亦會保留區內昔日漁村風貌、歷史文化，提升香港仔避風塘和海濱長廊、鴨脷洲大街等的消閒設施，並制訂海洋公園的重生方案、活化珍寶海鮮舫。逸南未來將匯聚「創科、商業、藝術、悠閒」黃金四角優勢。

逸南鄰近「3山、6灘、5園」，可與三五知己挑戰玉桂山、班納山、南朗山；結伴到赤柱泳灘、淺水灣泳灘、深水灣泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、舂坎角泳灘暢泳；亦可同遊香港仔郊野公園、薄扶林郊野公園、鴨脷洲風之塔公園 港島徑(三段)、香港仔海濱公園、數碼港海濱公園，感受大自然氣息，盡享遊山玩水郊遊之樂。

即使足不出戶，住戶亦可享受主題會所「Medi Club」各式各樣設施，會所連綠化園林面積逾3,850方呎，設施多元化，包括「The Solarium 聚之樂」特色派對玻璃屋，與親友共享相聚時刻；「Tea Party Garden園之樂」為欣賞園林水景的最佳位置，安坐雅座讓人放鬆身心；「BBQ Island烤之樂」提供地中海式燒烤盛宴場地；「WFH健之樂」引入戶外多功能健身設備。另外，會所設有水耕種植機及戶外園圃「Once upon a farm農之樂」，讓住戶體驗都市農耕之樂，展開綠色低碳生活。

樓盤提供138個住宅單位，設開放式及一房戶型，其中開放式標準單位實用面積介乎183至186方呎，一房標準單位面積242至264方呎，高層更設有4伙特色單位，實用面積300至334方呎，附設62至140方呎平台，其中兩伙特色單位連218方呎天台，預計關鍵日期為2022年10月31日。

示範單位上周六已開放公眾參觀，單位參照22樓A室搭建，實用面積264方呎，間隔一房設計。睡房引入對流窗，加強室內空氣流通及採光度，而廚房屬開放式，隨樓附送嵌入式活動儲物櫃，令住戶可更靈活使用每吋空間。