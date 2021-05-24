沈振盈：港股本周仍有值博空間

經過之前加息的憂慮，美股大跌後，市場的投資情緒逐步改善。美股展開了技術性反彈，港股亦重上28,400點。若以技術走勢分析，恒指暫時仍處於27,700至29,200點區間內上落。不過，有一點是較為理想，就是恒指能站於28,200點之上，算是穩定下來。雖然能否衝上29,200點並出現突破，仍是未知之數，但起碼走勢上不算太差，仍有值博空間。

事實上，現時港股走勢仍需見步行步。一方面要看美股的反彈情況，另方面要看本地新經濟股的表現。新經濟股估值過高是不爭的事實，而今次跌浪就是對新經濟股作出估值的修正，將炒高的水分收回。故此，大市既憂慮美股亦憂慮港股的估值問題。

若以玄學角度，本周市況反覆為主，大部分時間行上落市，只是周三會有較顯著的跌幅。留意周三之後，可以開始趁低吸納。

本周每日的股市走勢預測：

周一(壬申日)為天干屬水地支屬金，金生水之局，市況反覆上落，缺乏方向

周二(癸酉日)為天干屬水地支屬金，金生水之局，仍然是上落市

周三(甲戌日)為天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況有震盪，走勢較淡

周四(乙亥日)為天干屬木地支屬水，水生木之局，反覆做底

周五(丙子日)為天干屬火地支屬水，水火交戰之局，市況反覆，逐步向好

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)