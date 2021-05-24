馬雲打壓未完！傳將辭任湖畔大學校長職務

湖畔大學位於馬雲家鄉杭州的高層和企業家培訓項目，因為不是授予學位的教育機構，所以刪去「大學」一詞，最近易名為「湖畔創業研究中心」。早些時候還暫停了新生招募。

報道指出，由於內地當局擔心馬雲正建立1個與中共目標背道而馳的網絡，因此湖畔還將重組課程內容。

消息稱，馬雲打算保持與該所學校的聯繫，但不會保有任何高級正式頭銜。

馬雲在10月底上海外灘金融峰會的演講「出事」，言論多次觸及銀行體系和監管，批評「今天的銀行延續的還是當舖思想」，「要麼是資產全押了出去，壓力巨大；要麼肆無忌憚貸款，不斷加槓桿，負債搞得很大」。他又批評，「銀行喜歡給好企業、不需要錢的企業貸款，結果讓很多好企業變成了壞企業，形成了多元化的投資，錢太多也惹很多事」。

官媒隨後在11月2日發表文章，以15字真言《話不可隨口，事不可隨心，人不可隨意》為題作出暗諷，3句開首字合讀起來就是「話事人」3字，雖然全篇沒有點名馬雲或阿里等，但配相卻是一張「馬形狀的雲」在天上飄，被網民形容為「馬雲飄了」之意。該篇官媒文章直言「人哪能隨心所欲地活着，所有的自由都是相對和需要付出代價的」。

自此，馬雲基本上甚少在公開場合中露面，備受期待的螞蟻集團首次公開招股(IPO)亦遭擱置。