諾獎得主席勒：美國樓市醞釀泡沫　料5年內樓價爆煲

諾貝爾獎得主、美國經濟學家席勒(Robert J. Shiller)表示，擔心市場上一些最熱門的交易正在形成泡沫，並對房地產、股票和加密貨幣尤其感到擔憂，認為投資者在相關領域存在一種「狂野西部」心態。

儘管過去幾周美股和加密貨幣的創紀錄漲勢已經暫停，席勒仍對最近美國樓市的繁榮感到不安。他表示，實際房價從來沒有這麼高過，其數據可以追溯到100多年前，所以這是令人擔憂的。他不認為央行政策可以解釋這一切。有一些關於市場社會學的東西正在發生。

席勒發現，在過去30年裏，樓價似乎推動了新屋開工。他看到這種模式再次出現。他稱，現在有很大的上升勢頭，所以樓價在一年內可能不會下跌。目前的樓價走勢也讓人想起了2003年，也就是開始下跌的前兩年。他指出，這種下滑是逐漸發生的，最終在2008年金融危機前後崩盤。

他補充，如果再過3至5年，可以想象樓價會較現在低得多，也許這是件好事。不是從一個業主的角度，而是從一個未來的業主的角度。這是一件好事。如果我們有更多的房子，生活會過得更好。

此外，加密貨幣市場也讓席勒保持警惕。他表示，這是一個非常心理化的市場。加密貨幣價值的最終來源是如此模糊，很大程度上與市場的敍事有關，而非現實。自己也差點沒有抵制住比特幣的誘惑，想買一些來體驗一下這種效果。