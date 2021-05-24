研究機構：比特幣泡沫尤如鬱金香狂熱　有相同炒賣背景...

獨立投資研究機構TS Lombard的一份研究報告稱，加密貨幣看起來「充滿泡沫」，有很多典型的投機狂熱的特徵，與之前的金融泡沫有相似之處，尤其是385年前的鬱金香狂熱。

TS Lombard指出，1636年鬱金香價格飆升，就在一場瘟疫期間發生的，就像最近加密貨幣的飆升，是在新冠肺炎大流行期間發生一樣。報告解釋，因為「無聊的人們」將他們從政府收到的刺激支票投入了投機性資產類別。

報告稱，在鬱金香泡沫時期，很多鬱金香商人從死於瘟疫的親戚那裡繼承了多餘的現金。但隨着額外支出的減少和疫情的消退，投機性價格的飆升可能會逆轉。如果價格上漲很大部分是投機性的，隨着政策支持的減弱、人們重返辦公室，價格很可能會還原基本步。

很多當前投資比特幣等加密貨幣的投資者認為，比特幣將是一種對沖通脹上升的工具。但該報告得出的結論是，沒有證據表明這種做法會奏效，因為加密貨幣與股市一直存在正相關關係。若就多樣化屬性而言，目前尚不清楚加密貨幣能否提供投資者正在尋找的「保險」特性。

相對加密貨幣，TS Lombard建議投資者選擇黃金作為通脹對沖工具，原因黃金已長時期證明其價值，在上世紀70年代的高通脹時期，黃金表現良好。報告又指，若投資者擔心中期通脹風險，他們應該使用傳統證券，例如黃金和股票市場的各個細分領域來對沖有關威脅，而不是在波動性較大的加密貨幣資產上投機。