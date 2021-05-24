「女股神」Cathie Wood投資策略有變　唯一鍾情呢隻股...

「女股神」伍德(Cathie Wood)的投資策略是在市場報跌時，沽出規模及流動性較大的企業，並買入流動性較小的企業。不過，市場正開始憂慮此策略或令她旗下方舟投資(ARK Invest)，在投機性最高的押注上過度暴露風險。

Ark的投資組合中，持股比重逾10%的公司數量與3個月前持平，但其他指標則顯示，Ark投資單一家公司的集中度持續下跌，持股比重不逾20%，相較2月時對3間企業的持股比重則多逾20%。現時Ark持股比重最高的企業仍為以色列藥廠Compugen，但持股已由年初的21.3%減至17.2%。

如果將Ark與日興資產管理公司的持股合併計算，他們只對Compugen的持股比重超過25%。日興資產管理公司握有Ark未過半股權，是Ark的合作夥伴，也對其提供多個基金的顧問服務。這2間公司合併持股超過20%企業，由10間縮減至8間。

美林證券前交易員、The Sevens Report顧問公司創辦人Tom Essaye稱，這是一種演變，Ark現在視自己為規模龐大的基金家族，這是合理，特別是降低對小型股的投資集中程度。在小型股上投入多少資金，將改變風險報酬計算。

Ark旗下指數型股票基金(ETF)過去幾個星期走勢一般，如旗艦基金方舟創新ETF由2月12日高點至今，已挫逾30%。不過，流出Ark的資金仍非常有限，反映Ark仍有足夠時間調整組合。